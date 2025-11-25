Большие планы Румынии

Новая «Национальная стратегия обороны страны на период 2025-2030 годов» позволит Румынии стать второй армией после Польши на восточном фланге НАТО. Об этом заявил министр обороны Румынии Йонуц Моштяну.

«Стратегия национальной обороны важна, поскольку она задает направление на ближайшие годы и представляет собой смену парадигмы по сравнению с последней стратегией. Амбиция, которую президент ставит в этой стратегии, - стать второй военной державой на восточном фланге (НАТО – ред.) после Польши», - сказал он в интервью телеканалу Digi24.

Глава оборонного ведомства также отметил, что нужно продолжать «инвестировать и развивать армию». Исходя из этого, он добавил, что «население [страны] должно признать необходимость увеличения расходов на оборону в ближайшие годы».

Ранее участники заседания Верховного совета обороны Румынии, который объединяет высших руководителей и глав силовых ведомств страны, рассмотрели «Национальную стратегию обороны страны на период 2025-2030 годов», которая будет вынесена президентом Никушором Даном на обсуждение и дальнейшее одобрение парламента.