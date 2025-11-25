USD 1.7000
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Получивших убежище при Байдене иностранцев проверят

11:03

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась провести масштабную проверку 233 тыс. беженцев, въехавших в страну при экс-президенте Джо Байдене с января 2021 по февраль 2025 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную записку.

Согласно документам, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) будет аннулировать статус беженца у лиц, уже находящихся в стране, «если будет установлено, что они не соответствуют критериям беженца». При этом в служебной записке подчеркивается, что при администрации Байдена приоритет, возможно, отдавался «количеству, а не качеству собеседований и детальному отбору и проверке».

Необходимость этих мер в документе объясняется указом президента Трампа от 20 января этого года о приостановке переселения беженцев. В нем отмечается, что при приеме беженцев следует ориентироваться на национальную безопасность, и США должны «принимать только тех, кто может полностью и надлежащим образом ассимилироваться в Соединенных Штатах».

Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... 12:34
12:34
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
12:33
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! 10:54
10:54
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби 11:14
11:14
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы 11:55
11:55
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
11:56
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
24 ноября 2025, 20:53
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
10:47
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? 24 ноября 2025, 19:07
24 ноября 2025, 19:07
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas 24 ноября 2025, 17:54
24 ноября 2025, 17:54
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения 09:14
09:14

