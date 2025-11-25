Получивших убежище при Байдене иностранцев проверят

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась провести масштабную проверку 233 тыс. беженцев, въехавших в страну при экс-президенте Джо Байдене с января 2021 по февраль 2025 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннюю служебную записку.

Согласно документам, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) будет аннулировать статус беженца у лиц, уже находящихся в стране, «если будет установлено, что они не соответствуют критериям беженца». При этом в служебной записке подчеркивается, что при администрации Байдена приоритет, возможно, отдавался «количеству, а не качеству собеседований и детальному отбору и проверке».

Необходимость этих мер в документе объясняется указом президента Трампа от 20 января этого года о приостановке переселения беженцев. В нем отмечается, что при приеме беженцев следует ориентироваться на национальную безопасность, и США должны «принимать только тех, кто может полностью и надлежащим образом ассимилироваться в Соединенных Штатах».