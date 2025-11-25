«Военный Шенген» в Европе

Комитеты Европарламента (ЕП) по транспорту и обороне подготовили проект резолюции, упрощающий перемещения войск и военной техники по территории ЕС и формирующий так называемую «военную Шенгенскую зону», говорится в пресс-релизе ЕП.

В нем подчеркивается «необходимость содействия быстрому трансграничному перемещению войск, техники и активов по всей Европе для обеспечения готовности к отражению потенциальной российской агрессии».

Это является «важнейшим фактором обеспечения общеевропейской безопасности и обороны, а также критически важным для безопасности восточного фланга, в частности стран Балтии и Польши», - поясняется в пресс-релизе.

Депутаты предлагают обеспечить возможность пересечения внутренних границ ЕС силами быстрого реагирования в течение трех дней в мирное время и в течение 24 часов в кризисной ситуации.

Отмечается, что в настоящее время из-за административных, финансовых и инфраструктурных проблем перемещение военной техники по территории ЕС иногда может занимать более месяца.

Депутаты приветствуют предложение об увеличении бюджета военной мобильности в следующем долгосрочном бюджете до 17 млрд евро и «просят страны ЕС не сокращать эту сумму, как это произошло с бюджетом на 2021-2027 годы, когда предложенные средства были сокращены на 75%». По оценкам авторов проекта резолюции, «для модернизации 500 инфраструктурных «горячих точек», таких как мосты и туннели, и обеспечения полной работоспособности четырех коридоров военной мобильности ЕС потребуется не менее 100 млрд евро».

Европарламент подчеркивает, что создание «настоящей «военной Шенгенской» зоны должно быть сделано в кратчайшие сроки». Проект резолюции может быть вынесен на голосование на пленарном заседании декабрьской сессии ЕП.