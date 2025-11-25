Макрон назвал главную угрозу Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил обеспокоенность тем, что Франция и другие страны ЕС могут оказаться в зоне поражения российских баллистических ракет.

«Она (Россия) производит подводные лодки, ракеты, танки…, чтобы направлять их на украинский фронт, а завтра, быть может, чтобы угрожать нам, если мы будем слабы, потому что у нее есть целый спектр вооружений. И мы находимся в зоне досягаемости этих вооружений. Межконтинентальные баллистические ракеты - мы все подвержены угрозе с их стороны», – сказал Макрон в интервью радиостанции RTL.

Французский лидер также полагает, что Европа и Россия находятся в состоянии стратегической конфронтации. «В последние годы противостояние с Россией вышло на новый уровень. Россия ведет стратегическую конфронтацию с европейцами», – добавил он.

Президент вновь назвал Россию главной угрозой для Европы и предупредил, что отказ от поддержки Украины станет признаком слабости. «Мы должны показать, что мы неуязвимы перед лицом силы, которая угрожает нам больше всего», – подчеркнул Макрон.