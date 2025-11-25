Встречи Эмина Амруллаева в Узбекистане

В рамках QS Eurasia Forum 2025 в Ташкенте министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев встретился с министром дошкольного и общего образования Республики Узбекистан Эзозхон Каримовой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и направления развития сотрудничества в сфере дошкольного и общего образования.

Стороны подчеркнули важность расширения обмена опытом и информацией, реализации совместных проектов, а также развития взаимодействия в направлении модернизации системы дошкольного и общего образования.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев также встретился с первым заместителем министра высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Сардором Раджабовым.

Во время встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере науки, высшего образования и инноваций между двумя странами.

В рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по науке и высшему образованию при Министерстве науки и образования и Агентством инновационного развития при Министерстве высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан о расширении сотрудничества в сфере науки и инноваций.