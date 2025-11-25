BP предупреждает о снижении нефтедобычи на Каспии

BP заявила о вероятном снижении добычи нефти на месторождении «Азери-Чираг-Гюнешли» (АЧГ) в 2025 году. Компания прогнозирует потери около 8 тысяч баррелей в сутки из-за ограничений, вызванных пескопроявлением. Об этом сообщил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли, выступая на Каспийской технической конференции SPE-2025 в Баку.

По его словам, для поддержания стабильной добычи на АЧГ и обеспечения экспортных поставок в Европу и другие рынки требуются современные технологии и инновационные решения. Он отметил, что спрос на технологические разработки растет. Недавно в Баку приехала руководитель технологического направления BP, которой были представлены ключевые вызовы — как на Сангачальском терминале, так и на морских объектах.

Кристофоли подчеркнул, что компании необходимы более длинные горизонтальные скважины, однако оптимальная методика их бурения пока полностью не определена. Он добавил, что пескопроявление остается серьезной проблемой, и именно это приведет к прогнозируемым потерям добычи в следующем году.

Дополнительно Джованни Кристофоли отметил, что к 2050 году миру потребуется примерно на 10% больше энергии, чем сегодня, и около половины этой энергии обеспечат нефть и газ. Он подчеркнул, что потребность в углеводородах сохранится еще десятилетиями, поэтому важно, чтобы Каспийский регион продолжал развиваться и оставался ключевым энергетическим центром.

«У нас существует разветвленная система трубопроводов, которая обеспечивает поставки продукции Каспийского региона в Европу — один из крупнейших мировых рынков», — добавил Кристофоли.