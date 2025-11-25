USD 1.7000
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
Делегация Национальной комиссии солидарности, братства и демократии, созданной в парламенте Турции в рамках проекта «Турция без террора», встретилась с лидером террористической Рабочей партии Курдистана Абдуллой Оджаланом, отбывающим пожизненное заключение на острове Имралы.

Согласно письменному заявлению, опубликованному парламентом Турции, в визите, который состоялся по программе Национальной разведывательной организации (MİT), приняли участие Хусейн Яйман из правящей Партии справедливости и развития (АКР), Гюлюстан Кочйигит из Демократической партии (DEM) и Фети Йылдыз из Партии националистического движения (MHP).

В заявлении говорится, что визит на Имралы, по соображениям безопасности проходивший тайно, завершился в 16:00 по турецкому времени (17:00 по бакинскому), и депутаты проинформировали спикера парламента Нумана Куртулмуша о результатах встречи. Отмечается, что делегация проинформирует комиссию на заседании, которое состоится 26 ноября.

В заявлении говорится, что Оджалану были заданы различные вопросы, касающиеся призыва к РПК сложить оружие, которое было сделано 27 февраля этого года, и соглашения от 10 марта, предусматривающего интеграцию «Сирийских демократических сил» («СДС») в правительство Сирии. «В результате встречи были достигнуты позитивные результаты в плане социальной интеграции, укрепления братства и позитивного продвижения процесса в сторону региональной перспективы», — говорится в заявлении, опубликованном парламентом Турции.

По данным СМИ, близких к РПК, Оджалан серьезно готовился к переговорам с членами парламента и подготовил заявление, в котором изложил основы мирного процесса. Сообщается, что представители MİT вели запись этой встречи, и позднее эти записи будут включены в отчет.

Отметим, что с визитом на Имралы парламентский комитет завершил этап слушаний. После этого комитет подготовит доклад об условиях возвращения разоруженных членов РПК к мирной жизни и программах социальной интеграции. После завершения этапов ликвидации и разоружения террористической организации рекомендации доклада могут быть преобразованы в законодательные предложения для обсуждения в профильных комитетах и парламенте.

Отметим, что Республиканская народная партия (СНР, Cumhuriyet Halk Partisi) отказалась отправлять своего представителя на встречу с Оджаланом.

