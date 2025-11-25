Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?

На днях в Астане завершился финал международного музыкального проекта Silk Way Star, который запомнился не только выступлениями артистов, но и неожиданным решением азербайджанской участницы жюри. Представитель Азербайджана, певица и участница «Евровидения-2021» Самира Эфенди поставила 12 баллов представителю Армении Саро Геворгяну. Этот шаг вызвал активные обсуждения в социальных сетях: часть пользователей раскритиковала певицу, другие же поддержали ее позицию.

В интервью haqqin.az Самира Эфенди подробно объяснила причины своего решения. По ее словам, она уважает историю своей страны, но убеждена, что молодое поколение должно строить будущее, основанное на мире.

«Я гражданка Азербайджана и не забываю свою историю. Но наше будущее – в наших руках. Я стараюсь следовать мирной политике нашего президента и поддерживаю ее. Люди искусства должны строить маленькие мостики к миру», — сказала певица.

Эфенди подчеркнула, что на протяжении конкурса она давала участнику Армении только оценку за профессиональное выступление, и не раз ставила ему низкие баллы, когда это было объективно. Однако в финале ситуация отличалась — азербайджанского участника среди финалистов не было, и, по ее словам, не имело значения, кто победит.

«В финале я поставила всем 12 баллов. И армянскому участнику тоже — он действительно выступил достойно», — объяснила она.

По словам певицы, ее решение было продиктовано нравственным выбором и желанием мира. Как дочь ветерана Первой и Второй Карабахских войн она мечтает о будущем без конфликтов.

«Когда я дала ему 12 баллов, он жестом показал, что хочет меня обнять. Он подошел и поблагодарил меня. Я переживала, что скажет мой отец. Но он сам позвонил и сказал: «Ты ничего плохого не сделала». Его слова дали мне силы. Если нужно, могу попросить прощения у семей наших шехидов, но я сделала это ради того, чтобы больше не было войн», — отметила Самира.

Певица также рассказала, что в прошлом сталкивалась с давлением со стороны армян на международных конкурсах. В частности, во время «Евровидения» в 2021 году против нее была организована петиция, которую подписали 50 тысяч армян, пытаясь добиться ее недопуска к выступлению.

«Тогда меня никто не защитил. Я боролась одна. Но сейчас хочу оставить это в прошлом и смотреть в будущее, где есть мир и взаимное уважение», — добавила Эфенди.