USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?

Отдел информации
11:56 1347

На днях в Астане завершился финал международного музыкального проекта Silk Way Star, который запомнился не только выступлениями артистов, но и неожиданным решением азербайджанской участницы жюри. Представитель Азербайджана, певица и участница «Евровидения-2021» Самира Эфенди поставила 12 баллов представителю Армении Саро Геворгяну. Этот шаг вызвал активные обсуждения в социальных сетях: часть пользователей раскритиковала певицу, другие же поддержали ее позицию.

В интервью haqqin.az Самира Эфенди подробно объяснила причины своего решения. По ее словам, она уважает историю своей страны, но убеждена, что молодое поколение должно строить будущее, основанное на мире.

«Я гражданка Азербайджана и не забываю свою историю. Но наше будущее – в наших руках. Я стараюсь следовать мирной политике нашего президента и поддерживаю ее. Люди искусства должны строить маленькие мостики к миру», — сказала певица.

Эфенди подчеркнула, что на протяжении конкурса она давала участнику Армении только оценку за профессиональное выступление, и не раз ставила ему низкие баллы, когда это было объективно. Однако в финале ситуация отличалась — азербайджанского участника среди финалистов не было, и, по ее словам, не имело значения, кто победит.

«В финале я поставила всем 12 баллов. И армянскому участнику тоже — он действительно выступил достойно», — объяснила она.

По словам певицы, ее решение было продиктовано нравственным выбором и желанием мира. Как дочь ветерана Первой и Второй Карабахских войн она мечтает о будущем без конфликтов.

«Когда я дала ему 12 баллов, он жестом показал, что хочет меня обнять. Он подошел и поблагодарил меня. Я переживала, что скажет мой отец. Но он сам позвонил и сказал: «Ты ничего плохого не сделала». Его слова дали мне силы. Если нужно, могу попросить прощения у семей наших шехидов, но я сделала это ради того, чтобы больше не было войн», — отметила Самира.

Певица также рассказала, что в прошлом сталкивалась с давлением со стороны армян на международных конкурсах. В частности, во время «Евровидения» в 2021 году против нее была организована петиция, которую подписали 50 тысяч армян, пытаясь добиться ее недопуска к выступлению.

«Тогда меня никто не защитил. Я боролась одна. Но сейчас хочу оставить это в прошлом и смотреть в будущее, где есть мир и взаимное уважение», — добавила Эфенди.

Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... фото; обновлено 12:34
12:34 5306
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
12:33 392
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
10:54 2334
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби обновлено 11:14
11:14 2330
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы фото
11:55 800
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
11:56 1348
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
24 ноября 2025, 20:53 8838
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
10:47 1267
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика; все еще актуально
24 ноября 2025, 19:07 9403
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas главное на этот час; все еще актуально
24 ноября 2025, 17:54 6975
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения видео; обновлено 09:14
09:14 8569

ЭТО ВАЖНО

Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... фото; обновлено 12:34
12:34 5306
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
12:33 392
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
10:54 2334
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби обновлено 11:14
11:14 2330
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы фото
11:55 800
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
11:56 1348
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
24 ноября 2025, 20:53 8838
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
10:47 1267
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика; все еще актуально
24 ноября 2025, 19:07 9403
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas главное на этот час; все еще актуально
24 ноября 2025, 17:54 6975
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения видео; обновлено 09:14
09:14 8569
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться