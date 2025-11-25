USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Европу отставили

12:08 653

Союзники США в Европе не поставлены в известность в полной мере о переговорах с Украиной, сообщает The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.

По его словам, в настоящей фазе в переговорах между США и Украиной есть ощущение «таинственности». «Мы не участвуем в них. Мы пытаемся вступить в переговоры, но на данный момент американцы отказывают нам в этом», — сказал собеседник.

Дипломат также подчеркнул, что европейские официальные лица хотели бы «структурированного подхода»: «При котором дипломаты сидели бы вместе, теснясь друг к другу и создавая [что-то], что звучало бы как дипломатия, а не как что-то, написанное на ChatGPT».

План, предложенный США, является шагом в правильном направлении, но требует доработки. Такое мнение выразил президент Франции Эммануэль Макрон. «План, который был предложен США, является шагом в правильном направлении, к миру. Вместе с тем в нем есть элементы, которые необходимо обсудить и улучшить», - считает французский лидер.

По его словам, «в основе плана лежит желание США вновь попытаться заключить мир в результате обсуждений, проведенных с Россией». По его мнению, «Украина должна сказать, на какие уступки она готова пойти в том, что касается территорий, языка, конституции и так далее».

23 ноября США и Украина провели в Женеве консультации по «мирному плану» Вашингтона. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу «самой продуктивной» за все время войны. Позже издание Politico со ссылкой на источник сообщило, что переговоры прошли в напряженном ключе. По информации РБК-Украина, делегации США и Украины согласовали большую часть из предложенного Вашингтоном плана, однако ряд пунктов оставлен для обсуждения на встрече Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. Дата такой встречи пока не определена. В то же время европейские страны разработали альтернативный документ. После женевской встречи как Украина, так и США объявили о создании «обновленных и улучшенных рамок мирного урегулирования». По словам советника главы Офиса президента Украины Александра Бевза, часть пунктов была изъята, а часть — изменена. В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что Москва пока не видела никакого плана, а обсуждать документ через СМИ некорректно и невозможно.

Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... фото; обновлено 12:34
12:34 5310
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
12:33 396
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
10:54 2336
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби обновлено 11:14
11:14 2332
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы фото
11:55 802
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
11:56 1352
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
24 ноября 2025, 20:53 8840
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
10:47 1267
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика; все еще актуально
24 ноября 2025, 19:07 9403
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas главное на этот час; все еще актуально
24 ноября 2025, 17:54 6975
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения видео; обновлено 09:14
09:14 8571

ЭТО ВАЖНО

Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... фото; обновлено 12:34
12:34 5310
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
12:33 396
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
10:54 2336
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби обновлено 11:14
11:14 2332
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы фото
11:55 802
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
11:56 1352
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
24 ноября 2025, 20:53 8840
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
10:47 1267
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика; все еще актуально
24 ноября 2025, 19:07 9403
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas главное на этот час; все еще актуально
24 ноября 2025, 17:54 6975
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения видео; обновлено 09:14
09:14 8571
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться