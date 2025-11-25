USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Кремль благодарит Анкару за услуги

12:24 386

Обсуждение «архитектуры безопасности» в Европе требует участия европейских стран, однако «их подключение к переговорам по урегулированию российско-украинской войны состоится позже». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, обсуждать систему безопасности в Европе – а говорить о гарантиях безопасности без системы безопасности в целом сложно – без участия европейцев практически невозможно. На каком-то этапе это, конечно, потребуется», – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что Кремль внимательно следит за сообщениями СМИ о контактах представителей России и США в Абу-Даби. Однако «никаких новаций» по этому направлению нет, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Вместе с тем Песков заявил, что Кремль считает «субстантивный» американский проект по прекращению войны «хорошей основой для переговоров».

Кроме того, пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Москва признательна Анкаре за содействие в вопросе урегулирования войны и готова к продолжению переговорного процесса.

«Турецкая сторона по-прежнему предлагает свои услуги, мы признательны нашим турецким друзьям за это. Готовы обеспечить все условия для продолжения переговорного процесса», – сказал представитель Кремля, добавив, что у турецкой стороны есть свои интересы, которые «во многом совпадают с нашими».

Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... фото; обновлено 12:34
12:34 5312
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
12:33 398
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
10:54 2337
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби обновлено 11:14
11:14 2335
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы фото
11:55 804
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
11:56 1353
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
24 ноября 2025, 20:53 8842
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
10:47 1267
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика; все еще актуально
24 ноября 2025, 19:07 9403
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas главное на этот час; все еще актуально
24 ноября 2025, 17:54 6975
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения видео; обновлено 09:14
09:14 8571

