Кремль благодарит Анкару за услуги

Обсуждение «архитектуры безопасности» в Европе требует участия европейских стран, однако « их подключение к переговорам по урегулированию российско-украинской войны состоится позже». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, обсуждать систему безопасности в Европе – а говорить о гарантиях безопасности без системы безопасности в целом сложно – без участия европейцев практически невозможно. На каком-то этапе это, конечно, потребуется», – отметил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также сообщил, что Кремль внимательно следит за сообщениями СМИ о контактах представителей России и США в Абу-Даби. Однако «никаких новаций» по этому направлению нет, добавил пресс-секретарь российского лидера.

Вместе с тем Песков заявил, что Кремль считает «субстантивный» американский проект по прекращению войны «хорошей основой для переговоров».

Кроме того, пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что Москва признательна Анкаре за содействие в вопросе урегулирования войны и готова к продолжению переговорного процесса.

«Турецкая сторона по-прежнему предлагает свои услуги, мы признательны нашим турецким друзьям за это. Готовы обеспечить все условия для продолжения переговорного процесса», – сказал представитель Кремля, добавив, что у турецкой стороны есть свои интересы, которые «во многом совпадают с нашими».