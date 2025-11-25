USD 1.7000
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Макрон об отправке турецких военных в Украину

12:27 423

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 25 ноября, в эфире телеканала RTL заявил, что в Украину в качестве «сил уверенности» направят британских, французских и турецких военнослужащих. Запись эфира выложил на своей странице в социальной сети X французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Он упоминает британских, французских и турецких солдат, «расположенных, например, в Киеве, Одессе». Он добавляет, что все запланировано, но пока что эта информация должна оставаться «конфиденциальной». Действия будут «в воздухе, на суше, на море», – написал он.

Также, по словам Макрона, будут созданы специальные силы «воздушного перестрахования», базирующиеся в соседних странах, которые будут проводить операции в Украине.

Филиппо отметил, что это все делается для прямой конфронтации с Россией.

Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... фото; обновлено 12:34
12:34 5313
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
12:33 399
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
10:54 2337
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби обновлено 11:14
11:14 2336
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы фото
11:55 804
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
11:56 1354
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
24 ноября 2025, 20:53 8843
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
10:47 1267
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика; все еще актуально
24 ноября 2025, 19:07 9403
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas главное на этот час; все еще актуально
24 ноября 2025, 17:54 6975
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения видео; обновлено 09:14
09:14 8572

