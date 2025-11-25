Макрон об отправке турецких военных в Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 25 ноября, в эфире телеканала RTL заявил, что в Украину в качестве «сил уверенности» направят британских, французских и турецких военнослужащих. Запись эфира выложил на своей странице в социальной сети X французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Он упоминает британских, французских и турецких солдат, «расположенных, например, в Киеве, Одессе». Он добавляет, что все запланировано, но пока что эта информация должна оставаться «конфиденциальной». Действия будут «в воздухе, на суше, на море», – написал он.

Также, по словам Макрона, будут созданы специальные силы «воздушного перестрахования», базирующиеся в соседних странах, которые будут проводить операции в Украине.

Филиппо отметил, что это все делается для прямой конфронтации с Россией.