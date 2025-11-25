USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Азербайджанские суда помогут казахам нарастить грузоперевозки

12:34 167

Казахстан до 2027 года намерен закупить в Азербайджане два судна для наращивания контейнерных перевозок по Каспийскому морю. Об этом сообщил казахстанский министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства.

«В порту Курык реализуется проект строительства многофункционального терминала «Саржа». Для увеличения контейнерных перевозок через Каспийское море до 2027 года планируется закупить в Азербайджане два судна вместимостью 700 контейнеров. Также ведется работа по увеличению пропускной способности железнодорожной линии, идущей к портам», – приводят его слова казахстанские СМИ.

По словам министра, до конца года будет завершено строительство первой очереди контейнерного хаба в порту Актау совместно с китайской компанией Ляньюньган. В целом при реализации проекта мощности контейнерного хаба будут доведены до 200 тыс. ДФЭ в год.

Кроме того, в порту Актау ведутся работы по дноуглублению акватории и модернизации причалов.

«Реализация указанных проектов позволит увеличить пропускную способность портов Актау и Курык до 30 млн тонн», – добавил Сауранбаев.

Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... фото; обновлено 12:34
12:34 5314
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
12:33 401
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
10:54 2338
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби обновлено 11:14
11:14 2337
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы фото
11:55 805
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
11:56 1357
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
24 ноября 2025, 20:53 8843
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
10:47 1267
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика; все еще актуально
24 ноября 2025, 19:07 9404
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas главное на этот час; все еще актуально
24 ноября 2025, 17:54 6975
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения видео; обновлено 09:14
09:14 8572

ЭТО ВАЖНО

Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... фото; обновлено 12:34
12:34 5314
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае
12:33 401
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
10:54 2338
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби обновлено 11:14
11:14 2337
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы
Турецкие депутаты встретились с Оджаланом на острове Имралы фото
11:55 805
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
Почему Самира Эфенди поставила 12 баллов армянскому участнику?
11:56 1357
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
Дипломатические круги в Баку: «Официальным лицам США следует быть осторожными, прежде чем вступать в спор с Азербайджаном»
24 ноября 2025, 20:53 8843
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
Крушение самолета AZAL: когда завершат расследование
10:47 1267
У кого повернется язык назвать это поражением?
У кого повернется язык назвать это поражением? наша аналитика; все еще актуально
24 ноября 2025, 19:07 9404
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas
Серьезный удар по планам Индии продать Армении истребители Tejas главное на этот час; все еще актуально
24 ноября 2025, 17:54 6975
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения
Российские города атаковали беспилотники: сильные взрывы, погибшие, разрушения видео; обновлено 09:14
09:14 8572
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться