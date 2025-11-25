Азербайджанские суда помогут казахам нарастить грузоперевозки

Казахстан до 2027 года намерен закупить в Азербайджане два судна для наращивания контейнерных перевозок по Каспийскому морю. Об этом сообщил казахстанский министр транспорта Нурлан Сауранбаев на заседании правительства.

«В порту Курык реализуется проект строительства многофункционального терминала «Саржа». Для увеличения контейнерных перевозок через Каспийское море до 2027 года планируется закупить в Азербайджане два судна вместимостью 700 контейнеров. Также ведется работа по увеличению пропускной способности железнодорожной линии, идущей к портам», – приводят его слова казахстанские СМИ.

По словам министра, до конца года будет завершено строительство первой очереди контейнерного хаба в порту Актау совместно с китайской компанией Ляньюньган. В целом при реализации проекта мощности контейнерного хаба будут доведены до 200 тыс. ДФЭ в год.

Кроме того, в порту Актау ведутся работы по дноуглублению акватории и модернизации причалов.

«Реализация указанных проектов позволит увеличить пропускную способность портов Актау и Курык до 30 млн тонн», – добавил Сауранбаев.