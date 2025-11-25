Армения отказалась после авиакатастрофы в Дубае

Армения приостановила переговоры о покупке 12 индийских истребителей Tejas на 1,2 млрд долларов после их крушения на авиашоу в Дубае, в результате которого погиб пилот Наманш Сиал. Причины аварии пока неизвестны, но репутация самолета уже серьезно пострадала.

Ранее haqqin.az указывал, что крушение индийского истребителя Tejas на международном авиасалоне в Дубае, которое произошло на глазах у тысяч зрителей, стало серьезным ударом по экспортным амбициям Индии и существенно ослабило позиции Нью-Дели на мировом рынке вооружений.

Легкий многоцелевой истребитель Tejas, продвигаемый как своеобразная «витрина» оборонной промышленности Индии и ключевая платформа в стратегии военно-воздушного экспорта, оказался в центре крайне неудачного инцидента именно в тот момент, когда Индия рассчитывала максимально расширить географию своих продаж.

Истребитель HAL Tejas, разработанный компанией Hindustan Aeronautics Limited и относящийся к поколению 4.5, долгое время позиционировался как доступный, технологически адаптивный боевой самолет для стран, стремящихся при ограниченном бюджете качественно укрепить свои ВВС.

Экспортные амбиции Индии были весьма значительными: в 2021 году был подписан контракт стоимостью около 6 миллиардов долларов на поставку 83 истребителей, а затем последовал еще один договор на закупку 97 машин. Однако сроки выполнения заказов постоянно смещались. По данным индийской прессы, первые истребители будут переданы ВВС лишь в начале 2027 года, что само по себе вызывает у потенциальных покупателей ряд вопросов, касающихся технологической зрелости этой платформы.