Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек

Количество пользователей основной цифровой платформы электронного правительства mygov превысило 2 миллиона человек. 

В 2025 году был отмечен значительный рост числа граждан, присоединившихся к платформе как через веб-версию, так и через мобильное приложение. В текущем году на платформе зарегистрировались более 1 миллиона граждан, что более чем в два раза превышает показатель конца прошлого года. Число активных пользователей, регулярно заходящих в систему и пользующихся цифровыми услугами, достигло 800 тысяч.

Сегодня на платформе доступно свыше 400 цифровых услуг, а среди наиболее востребованных документов значатся данные удостоверения личности, сведения о месте работы, информация о составе семьи, данные водительского удостоверения и сведения о заключении брака. Подчеркнем, что рост использования этих документов обеспечили прежде всего две функции: удобный обмен QR-кодами и возможность быстрой загрузки цифровых документов.

Также на платформе представлено 69 цифровых документов и справок. В 2025 году число обращений к ним выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло примерно 2,2 миллиона.

Среди наиболее популярных услуг можно отметить справку о несудимости, регистрацию мобильных устройств, справку о составе семьи, справку о семейном положении, а также оформление доверенности на пользование транспортным средством.

Помимо этого, были обновлены и цифровизированы 37 государственных услуг. Число обращений к ним в текущем году увеличилось более чем в десять раз и превысило 220 тысяч.

Рост пользовательской базы стал возможен благодаря ключевым обновлениям функциональности. Особую роль сыграла функция mygov ID, позволяющая гражданам быстро и удобно входить в системы государственных и частных структур через QR-код. Кроме того, функция «Управление разрешениями» дала пользователям возможность контролировать процесс обмена персональными данными, что сделало платформу более безопасной и удобной. Отметим и новый функционал отправки и получения писем государственным органам, который значительно улучшил пользовательский опыт.

В настоящее время через приложение mygov граждане могут получить справку о несудимости, сведения о составе семьи и семейном положении, информацию об образовании и военной службе, оформить доверенность, изменить данные абонента по коммунальным услугам, получить сведения о задолженностях и медицинской информации, оформить справку с места работы, подписать трудовой договор, получить разрешения на поездки на освобожденные территории, а также воспользоваться онлайн-оплатой банковскими картами и другими цифровыми сервисами.

В сотрудничестве с государственными структурами стали более доступными и удобными услуги, связанные с жизненными событиями, такие как получение свидетельств о браке, рождении и смерти. Также ожидается, что на фоне расширения возможностей платформы и повышения удобства использования положительная динамика роста количества пользователей сохранится.

Скачать мобильное приложение mygov можно по ссылке:

https://onelink.to/rryy4q

