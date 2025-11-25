По инициативе закрытого акционерного общества AzerGold и при поддержке Агентства аграрных услуг (ААУ) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики проект «Поддержка аграрного развития в Дашкесанском и Гёйгёльском районах» успешно продолжается. В рамках проекта в период с мая по октябрь 2025 года специалисты ААУ при участии сотрудников Агентства и ЗАО AzerGold провели мониторинг сельскохозяйственной деятельности и организовали встречи с местным населением в селах Човдар, Чайкенд, Гушчу (включая территорию Шадах) и Баян Дашкесанского района, а также в селах Тюлалар и Зурнабат Гёйгёльского района.

На основе результатов проведенного мониторинга была проверена реализация профилактических мер, осуществляемых Центром здоровья животных и ветеринарных услуг агентства. Проведены общие клинические обследования 140 голов крупного рогатого скота, 145 голов мелкого рогатого скота и 63 пчелиных семей. Кроме того, проведена профилактическая дезинфекция территории объемом 7 293 м³, а для выявления сезонных заболеваний отобраны и проанализированы образцы крови у 65 голов скота. Специалистами Центра лабораторной экспертизы и сертификации были проанализированы 51 образец почвы, 8 образцов оросительной воды и 4 образца растений, взятые с посевных площадей и пастбищ. Сотрудники Центра защиты растений и фумигации в рамках проекта оценили фитосанитарную ситуацию в приусадебных хозяйствах и провели мониторинг растений, подвергшихся воздействию вредных организмов. Всего из приусадебных участков было отобрано 366 образцов растений для лабораторного анализа. По результатам исследований в 79 образцах выявлены болезни и вредители. В рамках борьбы с вредителями и проведения профилактических мероприятий поддержку получили 184 фермера.