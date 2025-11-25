USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Проект «Поддержка аграрного развития в Дашкесанском и Гёйгёльском районах» успешно продолжается

13:46 255

По инициативе закрытого акционерного общества AzerGold и при поддержке Агентства аграрных услуг (ААУ) при Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики проект «Поддержка аграрного развития в Дашкесанском и Гёйгёльском районах» успешно продолжается.

В рамках проекта в период с мая по октябрь 2025 года специалисты ААУ при участии сотрудников Агентства и ЗАО AzerGold провели мониторинг сельскохозяйственной деятельности и организовали встречи с местным населением в селах Човдар, Чайкенд, Гушчу (включая территорию Шадах) и Баян Дашкесанского района, а также в селах Тюлалар и Зурнабат Гёйгёльского района.

На основе результатов проведенного мониторинга была проверена реализация профилактических мер, осуществляемых Центром здоровья животных и ветеринарных услуг агентства. Проведены общие клинические обследования 140 голов крупного рогатого скота, 145 голов мелкого рогатого скота и 63 пчелиных семей. Кроме того, проведена профилактическая дезинфекция территории объемом 7 293 м³, а для выявления сезонных заболеваний отобраны и проанализированы образцы крови у 65 голов скота.

Специалистами Центра лабораторной экспертизы и сертификации были проанализированы 51 образец почвы, 8 образцов оросительной воды и 4 образца растений, взятые с посевных площадей и пастбищ.

Сотрудники Центра защиты растений и фумигации в рамках проекта оценили фитосанитарную ситуацию в приусадебных хозяйствах и провели мониторинг растений, подвергшихся воздействию вредных организмов. Всего из приусадебных участков было отобрано 366 образцов растений для лабораторного анализа. По результатам исследований в 79 образцах выявлены болезни и вредители. В рамках борьбы с вредителями и проведения профилактических мероприятий поддержку получили 184 фермера.

Аграрный учебный центр Агентства аграрных услуг провел 53 опроса среди местных сообществ и организовал 31 тренинг. Участникам тренингов были розданы информационные буклеты и памятки, а также предоставлены необходимые консультации.

Отметим, что цель проекта — укрепление сотрудничества с местными сообществами в регионах, где осуществляет деятельность ЗАО AzerGold, а также содействие дальнейшему развитию крестьянско-фермерских хозяйств.

Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 177
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 351
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3205
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 9670
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 3844
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... все еще актуально
12:34 6606
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
14:45 687
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
14:42 1053
Как у Трампа писали «мирный план»
Как у Трампа писали «мирный план»
14:34 760
Азербайджан расширяет безвиз
Азербайджан расширяет безвиз
14:24 1389
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
13:48 1129

