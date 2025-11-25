Скрытая борьба за влияние разгорелась в окружении Трампа

Скрытая борьба за влияние в Белом доме разгорается среди приближенных президента США Дональда Трампа, при этом ключевую роль играет «мирный план» по урегулированию российско-украинской войны, сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным источников, ключевыми игроками в этой борьбе являются вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, которые соперничают за контроль над формированием внешней политики и, возможно, за право определять, кто станет следующим кандидатом в президенты. Источники указывают, что в ЕС уже осведомлены о внутреннем конфликте и склонны отдавать предпочтение Рубио, известному своей жесткой позицией по отношению к Москве.

Газета напомнила, что Вэнс сразу поддержал изначальный «мирный план» по Украине, тогда как Рубио сначала держался в стороне.

«Рубио, как представляется, все больше вмешивается в политику в отношении России. Сейчас мы видим, что он ведет переговоры в Женеве с украинцами и европейцами. Все это указывает на то, что он набирает влияние», – заявил Bild американский чиновник. По его мнению, главной цель Вэнса является одно – стать президентом и преемником Трампа.