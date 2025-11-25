USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Скрытая борьба за влияние разгорелась в окружении Трампа

13:48 752

Скрытая борьба за влияние в Белом доме разгорается среди приближенных президента США Дональда Трампа, при этом ключевую роль играет «мирный план» по урегулированию российско-украинской войны, сообщает Bild со ссылкой на источники.

По данным источников, ключевыми игроками в этой борьбе являются вице-президент Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио, которые соперничают за контроль над формированием внешней политики и, возможно, за право определять, кто станет следующим кандидатом в президенты. Источники указывают, что в ЕС уже осведомлены о внутреннем конфликте и склонны отдавать предпочтение Рубио, известному своей жесткой позицией по отношению к Москве.

Газета напомнила, что Вэнс сразу поддержал изначальный «мирный план» по Украине, тогда как Рубио сначала держался в стороне.

«Рубио, как представляется, все больше вмешивается в политику в отношении России. Сейчас мы видим, что он ведет переговоры в Женеве с украинцами и европейцами. Все это указывает на то, что он набирает влияние», – заявил Bild американский чиновник. По его мнению, главной цель Вэнса является одно – стать президентом и преемником Трампа.

Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 178
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 351
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3206
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 9672
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 3844
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... все еще актуально
12:34 6606
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
14:45 688
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
14:42 1054
Как у Трампа писали «мирный план»
Как у Трампа писали «мирный план»
14:34 760
Азербайджан расширяет безвиз
Азербайджан расширяет безвиз
14:24 1390
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
13:48 1129

ЭТО ВАЖНО

Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 178
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 351
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3206
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 9672
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 3844
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... все еще актуально
12:34 6606
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
14:45 688
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
14:42 1054
Как у Трампа писали «мирный план»
Как у Трампа писали «мирный план»
14:34 760
Азербайджан расширяет безвиз
Азербайджан расширяет безвиз
14:24 1390
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
13:48 1129
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться