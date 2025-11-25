НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью Fox News выразил уверенность, что поддержанное Трампом украинско-российское предложение в конечном итоге приведет к прочному миру между воюющими странами.

«Чтобы танцевать танго, всегда нужны двое, но все начинается с плана, и все начинается с президента, президента Трампа, который хочет покончить с этим, как он сделал с Пакистаном, Индией, как он так успешно справился с Газой, как он практически ликвидировал ядерный потенциал Ирана, что он сделал между Арменией и Азербайджаном», - сказал Рютте.

По словам генсека НАТО, президент США «действительно стремится к миру во всем мире».

«Это сложная задача. Он сказал, что эта задача будет одной из самых легких. Нет, это неправда. Это одна из самых сложных задач, но я уверен, что мы справимся с ней», - сказал Рютте.