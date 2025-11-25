USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Завтра будет ветрено

13:58 532

26 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 10-13, днем - 15-18° тепла. Атмосферное давление выше нормы - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 80-85, днем - 65-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, местами возможен туман. Будет преобладать восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-7, днем - 15-20, в горах ночью - 2-7, днем - 13-18° тепла.

 

Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 180
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 351
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3207
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 9675
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 3847
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... все еще актуально
12:34 6607
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
14:45 694
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
14:42 1057
Как у Трампа писали «мирный план»
Как у Трампа писали «мирный план»
14:34 762
Азербайджан расширяет безвиз
Азербайджан расширяет безвиз
14:24 1393
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
13:48 1130

