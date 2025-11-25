Поскользнулся, упал: что делать, когда получил травму

По его словам, важным вопросом является обеспечение безопасности: «На месте происшествия необходимо в первую очередь оценить обстановку, чтобы обеспечить как свою безопасность, так и безопасность пострадавшего. При пожаре, утечке газа или ударе током лишь после устранения опасности можно оказать помощь пострадавшему. Следующий шаг — вызвать скорую помощь. Необходимо предоставить четкую информацию о месте происшествия, характере травмы и количестве пострадавших. Важно следовать инструкциям оператора до прибытия скорой помощи. При приближении к пострадавшему необходимо проверить его сознание, дыхание и пульс. Если пострадавший в сознании, его следует успокоить, не перемещать и обеспечить стабильное положение. При отсутствии дыхания у человека без сознания следует начать искусственное дыхание и массаж сердца.

Первая помощь, оказанная пострадавшему при различных травмах и несчастных случаях, зачастую может спасти ему жизнь. Каждый гражданин должен знать, как себя вести при травме, и быть знакомым с правилами оказания первой помощи». Об этом в утреннем эфире Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказал заместитель генерального директора – главный врач НИИ травматологии и ортопедии Минздрава Низами Мамедов.

При обнаружении кровотечения крайне важно немедленно ее остановить. В этом случае применяется давящая повязка или при необходимости жгут. Ценна каждая минута — своевременная остановка кровотечения может спасти жизнь человека».

Главврач НИИ травматологии и ортопедии Минздрава отметил, что при переломах и вывихах пострадавшего нельзя перемещать: «Необходимо лишь поддерживать стабильную обстановку и ожидать прибытия медицинской помощи. Кроме того, при холодной погоде рекомендуется укрыть пострадавшего теплой одеждой и психологически успокоить. Не следует забывать, что правильная и своевременная первая помощь зачастую способствует сохранению жизненно важных функций до специализированного медицинского вмешательства».

Главный врач НИИ травматологии и ортопедии Минздрава обратил внимание, что активность и подвижность детей «порой может приводить к неприятным последствиям – падениям, ударам, ожогам, порезам и другим травмам. «В таких случаях правильное и хладнокровное поведение родителей и окружающих играет решающую роль в сохранении жизни ребенка. Первое и самое важное правило – это обеспечить безопасность ребенка. Если на месте происшествия возникла опасность, например, удар током, пожар или движущийся автомобиль, ребенка следует немедленно вывести из этой зоны. Беспокойство родителя усиливает страх ребенка, поэтому необходимо вести себя спокойно и сдержанно. Если состояние ребенка кажется серьезным – он без сознания, ему тяжело дышать, у него сильное кровотечение или открытый перелом – следует немедленно вызвать службу спасения 103 или 112. Оператор должен быть четко проинформирован о месте происшествия, возрасте ребенка, виде и характере травмы».

Н.Мамедов отметил, что при приближении к ребенку первым делом необходимо проверить его сознание, дыхание и пульс: «Если ребенок не дышит, следует немедленно провести искусственное дыхание и массаж сердца. Стоит отметить, что у детей эту процедуру следует проводить более осторожнее, чем у взрослых: с меньшим надавливанием на грудную клетку и меньшей подачей воздуха. При кровотечении необходимо прижать рану чистой тканью или марлей, чтобы остановить ее. При сильном кровотечении конечность следует удерживать в возвышенном положении, а жгут использовать только в крайнем случае. Не наносите на рану крем, масло или присыпку – достаточно просто наложить повязку. При переломах и растяжениях нельзя двигать поврежденную область. Необходимо обеспечить ее стабилизацию и ожидать медицинской помощи. Если ребенок испытывает боль и страх, очень важно поговорить с ним спокойным голосом и оказать психологическую поддержку».

Главврач НИИ травматологии и ортопедии Минздрава отметил, что при ожогах необходимо промывать пораженный участок холодной проточной водой в течение 10–15 минут, не прокалывать волдыри и не применять вредные вещества (масло, зубную пасту и др.): «Достаточно наложить на ожог чистую повязку. Родителям следует знать, что даже если состояние ребенка на первый взгляд кажется хорошим, необходимо провести медицинское обследование. Потому что внутренние кровотечения, сотрясение мозга и скрытые переломы у детей иногда проявляются не сразу. Поэтому важнейшие действия при травме у детей: обеспечить безопасность, вызвать скорую помощь, остановить кровотечение, успокоить ребенка и дождаться медицинской помощи. Не будем забывать, что первые 5 минут зачастую решают судьбу ребенка».