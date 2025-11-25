USD 1.7000
Рубио проигнорировал Каллас

14:04 1014

Госсекретарь США Марко Рубио не стал встречаться с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас в разгар переговоров о «мирном плане» для Украины, сообщает Politico со ссылкой на источники.

По их данным, Рубио отказался от двусторонних встреч с Каллас из-за ее сложных отношений с администрацией президента США Дональда Трампа.

«Каллас остается в стороне от внимания из-за ее порой непростых отношений с администрацией Трампа. Даже Рубио – самый проевропейски настроенный член команды Трампа, изменивший ход его переговоров об Украине, – отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас», – отмечается в статье.

Один из собеседников издания подчеркнул, что при этом Каллас «играет роль плохого полицейского, объединяя государства-члены за кулисами».

Европейские страны продолжают предлагать свои варианты урегулирования кризиса в Украине, которые заметно отличаются от американских. Рубио во время переговоров с Киевом заявил, что европейские предложения в настоящее время не рассматриваются. Западные СМИ ранее также отмечали, что Европа фактически не участвует в ключевых переговорах.

