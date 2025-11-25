В Азербайджане сокращается срок службы офицеров

В Азербайджане предлагается сократить срок прохождения действительной военной службы в мирное время для офицеров, призываемых из запаса на срочную службу или добровольно поступающих на действительную службу по контракту, на шесть месяцев. Это отражено в пакете поправок к Законам «О военной службе» и «О воинской обязанности и военной службе», которые были вынесены на обсуждение на заседании Милли Меджлиса.

В действующем законодательстве срок службы для офицеров, призываемых из запаса или добровольно поступающих, составляет 1 год 6 месяцев, а для офицеров, поступающих по контракту, — до 3 лет.

Согласно законопроекту, срок службы для тех, кто призывается из запаса или поступает по контракту добровольно, будет сокращен до 1 года. По завершении этого срока, по соглашению сторон, они смогут быть переведены в кадровый офицерский состав. Для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на контрактную службу, срок составит до 3 лет, после чего возможен новый контракт.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Поправки также предусматривают, что военнослужащие с высшим образованием, добровольно поступающие на действительную военную службу и успешно завершившие офицерские курсы в период срочной службы, смогут получить воинское звание лейтенанта. Эти изменения также обсуждались и были приняты в первом чтении на заседании Милли Меджлиса.