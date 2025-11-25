Азербайджан расширяет безвиз

Милли Меджлис Азербайджана ратифицировал соглашения о взаимном освобождении от визовых требований для владельцев разных категорий паспортов с рядом стран. Соответствующие документы были рассмотрены на сегодняшнем заседании парламента.

Депутаты проголосовали за утверждение в первом чтении соглашений о взаимной отмене виз с семью государствами. В их числе — безвизовый режим с Мальдивами для владельцев общегражданских паспортов; с Анголой, Джибути, Доминиканской Республикой, Гвинеей-Бисау и Суринамом — для обладателей дипломатических и служебных паспортов; а также с Бахрейном — для владельцев дипломатических паспортов.