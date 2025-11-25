Как у Трампа писали «мирный план»

По данным источников издания, первый проект плана начали писать Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер во время обратного перелета с Ближнего Востока и работали над документом на протяжении месяца. По утверждению источников, Уиткофф и Кушнер опирались на информацию, полученную от кремлевского инсайдера. Значительный вклад в разработку плана сделал спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев, который также имеет давние отношения с Кушнером: «Представители США привезли документ в Майами в выходные перед Хэллоуином, где провели с Дмитриевым три дня интенсивных обсуждений. По словам источников, у всех троих были схожие взгляды на то, как должно выглядеть предложение, хотя у Дмитриева были гораздо более конкретные идеи».

США начали разработку «мирного плана» по Украине в октябре, после приказа президента Дональда Трампа своей команде по национальной безопасности разработать план прекращения российско-украинской войны так же, как они остановили боевые действия в секторе Газа. The Wall Street Journal рассказало, как создавался план.

Как отмечается в статье, Уиткофф, беседуя с американскими и иностранными официальными лицами и изучая разведывательные оценки, пришел к выводу, что Украина находится в более слабом военном положении, и ей необходимо будет пойти на большие уступки, чем Москва, в мирном соглашении, чтобы иметь хоть какую-то надежду на прекращение войны.

Также утверждается, что Дмитриев настаивал на том, что Украина никогда не сможет вступить в НАТО и должна полностью вывести войска из Донбасса и других территорий, на которые претендует Россия. Дмитриев также предложил США и России подписать экономические соглашения в области искусственного интеллекта, энергетики и многих других областях.

16 ноября Кушнер и Уиткофф ознакомили украинского президента с планом, пишет WSJ. Зеленский поблагодарил их и Трампа за их усилия по достижению мирного соглашения. Он пообещал связаться с ними, изложив свои соображения, и сказал, что над планом нужно поработать.

«По данным источников, большинство положений плана были написаны Уиткоффом и Кушнером до консультаций с представителями России и Украины», - говорится в публикации.

Госсекретарю Марко Рубио передали копию плана в Белом доме во время визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в Вашингтон 18 ноября. По словам официальных лиц, Рубио знал об инициативе Уиткоффа-Кушнера, но не знал всего объема того, что они подготовили до этого.

После того как были обнародованы детали плана, Белый дом столкнулся с внезапным кризисом из-за односторонних условий. По словам чиновников, Рубио пришлось отвечать на звонки разгневанных европейских чиновников и законодателей. Рубио, Уиткофф и Кушнер в спешном порядке организовали встречу с украинскими и европейскими официальными лицами в Женеве и согласовали изменения в плане, чтобы сделать его более приемлемым для Киева.