Восемь лет сыну Тофика Исмаилова

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Миргейдара Исмаилова — сына покойного академика, первого госсекретаря Азербайджана, одного из погибших в Гаракендской трагедии Тофика Исмаилова, и его (Миргейдара Исмаилова – ред.) соучастников.

Как сообщает haqqin.az, на заседании было зачитано решение суда, согласно которому Миргейдар Исмаилов приговорен к 8 годам лишения свободы, Мурад Хазиев – к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Остальные обвиняемые – Эмиль Расулов, Самир Ибрагимов и Замиг Абдуррахманов – приговорены к 1 году лишения свободы условно.

Миргейдар Исмаилов и вышеуказанные лица обвиняются в получении 810 тысяч манатов от двух лиц путем ложного обещания помочь им с куплей-продажей земельных участков.

По уголовному делу признаны потерпевшими Магеррам Сафаров и Гаджи Аскеров.

М.Исмаилову было предъявлено обвинение по статье 178.4 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК Азербайджана.

Тофик Исмаилов был назначен первым государственным секретарем Азербайджанской Республики в октябре 1991 года. 20 ноября того же года он трагически погиб в результате крушения военного вертолета над селом Гаракенд в Карабахе.