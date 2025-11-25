USD 1.7000
Беглец из Азербайджана задержан в Махачкале

14:46 614

Гражданин Азербайджана, находившийся в международном розыске, задержан в Дагестане.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, разыскиваемый Балакенским районным отделом полиции по уголовному делу, возбужденному по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, Шахруддин Сулейман оглы Гейляров был задержан в Махачкале через Интерпол.

В настоящее время Национальное центральное бюро Интерпола в Азербайджане совместно с соответствующими структурами проводит мероприятия по его экстрадиции в страну.

Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 192
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 356
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3211
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 9689
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 3859
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... все еще актуально
12:34 6609
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
14:45 706
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
14:42 1075
Как у Трампа писали «мирный план»
Как у Трампа писали «мирный план»
14:34 773
Азербайджан расширяет безвиз
Азербайджан расширяет безвиз
14:24 1404
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
13:48 1133

