Беглец из Азербайджана задержан в Махачкале

Гражданин Азербайджана, находившийся в международном розыске, задержан в Дагестане.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, разыскиваемый Балакенским районным отделом полиции по уголовному делу, возбужденному по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, Шахруддин Сулейман оглы Гейляров был задержан в Махачкале через Интерпол.

В настоящее время Национальное центральное бюро Интерпола в Азербайджане совместно с соответствующими структурами проводит мероприятия по его экстрадиции в страну.