Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»

Сегодня в полночь по бакинскому времени в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны начнется матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между чемпионами Италии и Азербайджана - «Наполи» и «Карабахом».
Судить встречу будет бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком.
После 4 туров «Карабах» с 7 очками занимает 15-е место. «Наполи» имеет 4 очка и идет на 24-й позиции. Неаполитанцы проиграли в гостях «Манчестер Сити» (0:2), дома обыграли лиссабонский «Спортинг» (2:1), в Эйндховене крупно уступили ПСВ (2:6), а затем сыграли в родных стенах вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» (0:0).
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Команда Антонио Конте является действующим чемпионом Италии. В нынешнем сезоне «Наполи» занимает 3-е место, отставая от лидирующей «Ромы» на два очка.
«Наполи» никогда ранее не встречался с азербайджанскими командами. «Карабах» провел с итальянцами шесть матчей: с «Интером» (0:2, 0:0), «Фиорентиной» (1:5, 1:2) и «Ромой» (1:2, 0:1).