USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»

Отдел спорта
14:45 707

Сегодня в полночь по бакинскому времени в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны начнется матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между чемпионами Италии и Азербайджана - «Наполи» и «Карабахом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком.

После 4 туров «Карабах» с 7 очками занимает 15-е место. «Наполи» имеет 4 очка и идет на 24-й позиции. Неаполитанцы проиграли в гостях «Манчестер Сити» (0:2), дома обыграли лиссабонский «Спортинг» (2:1), в Эйндховене крупно уступили ПСВ (2:6), а затем сыграли в родных стенах вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» (0:0).

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Команда Антонио Конте является действующим чемпионом Италии. В нынешнем сезоне «Наполи» занимает 3-е место, отставая от лидирующей «Ромы» на два очка.

«Наполи» никогда ранее не встречался с азербайджанскими командами. «Карабах» провел с итальянцами шесть матчей: с «Интером» (0:2, 0:0), «Фиорентиной» (1:5, 1:2) и «Ромой» (1:2, 0:1).

Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 194
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 356
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3211
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 9689
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 3860
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... все еще актуально
12:34 6609
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
14:45 708
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
14:42 1075
Как у Трампа писали «мирный план»
Как у Трампа писали «мирный план»
14:34 774
Азербайджан расширяет безвиз
Азербайджан расширяет безвиз
14:24 1406
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
13:48 1134

ЭТО ВАЖНО

Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 194
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 356
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3211
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 9689
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 3860
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... все еще актуально
12:34 6609
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
14:45 708
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
14:42 1075
Как у Трампа писали «мирный план»
Как у Трампа писали «мирный план»
14:34 774
Азербайджан расширяет безвиз
Азербайджан расширяет безвиз
14:24 1406
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
13:48 1134
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться