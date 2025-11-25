Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»

Сегодня в полночь по бакинскому времени в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны начнется матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между чемпионами Италии и Азербайджана - «Наполи» и «Карабахом».

Судить встречу будет бригада арбитров из Польши во главе с Шимоном Марциняком. После 4 туров «Карабах» с 7 очками занимает 15-е место. «Наполи» имеет 4 очка и идет на 24-й позиции. Неаполитанцы проиграли в гостях «Манчестер Сити» (0:2), дома обыграли лиссабонский «Спортинг» (2:1), в Эйндховене крупно уступили ПСВ (2:6), а затем сыграли в родных стенах вничью с франкфуртским «Айнтрахтом» (0:0). ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ