Азербайджан подписал «Страновую программу достойного труда на 2025–2029 годы»

Состоялась церемония подписания новой «Страновой программы достойного труда на 2025–2029 годы» между Азербайджаном и Международной организацией труда (МОТ). Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана Сахиб Мамедов, президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев, директор Группы технической поддержки по достойному труду и Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Михаил Пушкин, национальный координатор МОТ в Азербайджане Яшар Гамзаев и другие.

Анар Алиев заявил, что новая Страновая программа основана на целях «Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития», утвержденных распоряжением президента Ильхама Алиева, а также на концепции МОТ по содействию достойному труду. Он отметил, что концепция достойного труда основана на таких компонентах, как трудовые права работников, занятость, социальная защита и социальный диалог.

Было отмечено, что права граждан страны, полностью соответствующие этим принципам, полностью закреплены в положениях Конституции Азербайджанской Республики, а также в 59 конвенциях МОТ и 1 протоколе, ратифицированных Азербайджаном, и в национальном законодательстве о труде и социальной защите.

Было подчеркнуто, что за прошедший период совместно с МОТ в Азербайджане успешно реализованы две Страновые программы достойного труда и целенаправленная работа в соответствии с принципами Организации по обеспечению достойного труда.

Сахиб Мамедов и Мамед Мусаев, выступая, отметили совместную и эффективную работу социальных партнеров по обеспечению достойного труда в Азербайджане. Они подчеркнули важность «Страновой программы по достойному труду на 2025–2029 годы», разработанной МОТ и социальными партнерами в Азербайджане и действующей на основе трехстороннего принципа.

Михаил Пушкин отметил, что новая Страновая программа является успешным продолжением плодотворного сотрудничества Азербайджана с МОТ.

Затем Страновую программу подписали Анар Алиев, Сахиб Мамедов, Мамед Мусаев и Михаил Пушкин. Основной целью программы является дальнейшее развитие социально-трудовых отношений в Азербайджане для обеспечения достойного труда посредством повышения уровня занятости, социальной защиты, охраны труда, применения международных трудовых норм в сфере труда и социального диалога. Кроме того, документ еще больше расширит возможности для успешного продолжения и расширения плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и МОТ.

По завершении мероприятия, на встрече Анара Алиева и Михаила Пушкина, было подчеркнуто активное сотрудничество Азербайджана и МОТ. Было отмечено, что в настоящее время Азербайджан завершает процесс ратификации Конвенции МОТ «Рамочные принципы содействия безопасности и гигиене труда». Стороны обменялись мнениями о предстоящей работе в рамках недавно подписанной «Страновой программы по достойному труду на 2025–2029 годы».