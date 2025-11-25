Оплата картами Birbank дарит шанс выиграть квартиру в Sea Breeze

Birbank запускает новогоднюю лотерею, предоставляя своим клиентам возможность выиграть квартиру в Sea Breeze и тысячи других призов. Теперь оплата с помощью дебетовых карт Birbank, карт Birbank taksit и Birbank Star приносит участникам шанс стать победителем новогодней лотереи. Лотерея охватывает все платежи, совершенные с 17 ноября 2025 года по 31 января 2026 года.

В рамках лотереи, где будут определены 10 000 победителей, 9 участников получат iPhone 17 Pro, 20 человек – Apple Watch SE2, 40 – AirPods Pro, 30 – туристические пакеты стоимостью 500 AZN, а 485 участников – различные бонусы. Суперпризом станет квартира в жилом комплексе Park Lane в Sea Breeze, и обладателем этого уникального подарка станет лишь один человек.

Для участия в лотерее регистрация не требуется. Билеты за соответствующие операции начисляются автоматически, а отслеживать их можно в мобильном приложении Birbank в разделе «Новогодняя лотерея». Чем больше платежей, тем выше шансы на победу. Пользователи Birbank также могут увеличить количество билетов, выполняя задания в мобильном приложении. Для этого достаточно перейти в раздел «От нас вам» и выбрать «Новогодняя лотерея», где участников ждут задания, приносящие дополнительные билеты. Покупки в Birmarket увеличивают количество билетов в 10 раз.

Участвовать в лотерее могут все граждане Азербайджана старше 18 лет. Один клиент может стать победителем только один раз.

Победители будут определены 23 февраля 2026 года в ходе прямой трансляции на официальных страницах Birbank в социальных сетях методом случайного выбора.

Подробная информация доступна по ссылке: www.b-b.az/nylpr.

Birbank, являющийся торговой маркой Kapital Bank и постоянно предлагающий новейшие цифровые решения и банковские продукты, обслуживает клиентов через мобильное приложение с более чем 3 миллионами активных пользователей, а также через крупнейшую в Азербайджане сеть из 115 филиалов и 50 отделений. До 2025 года банк предоставлял услуги своим клиентам под названием Kapital Bank – первого банка страны и входит в состав PASHA Holding. Kapital Bank продолжает свою деятельность как финансовый институт. Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах банка вы можете посетить сайт Birbank.az обратиться в справочный центр 196 или на страницы банка в различных социальных сетях.