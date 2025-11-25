Обновленный план по Украине разочаровал Москву

Российская сторона выразила недовольство обновленным вариантом «мирного плана» по Украине, сформированным после переговоров Киева и Вашингтона в Женеве, сообщает Bloomberg.

Публикация агентства вышла на фоне состоявшихся в Абу-Даби встреч министра Сухопутных войск США Дэна Дрисколла с российской делегацией.

Ранее СМИ сообщали, что Дрисколл намеревался представить российской стороне обновленный документ, подготовленный на базе 28-пунктного американского «мирного плана». После консультаций в Женеве он был сокращен до 19 пунктов за счет исключения наиболее спорных положений.

При этом, как подчеркивает агентство, российские представители сочли пересмотренный вариант «бесперспективным».

Как сообщали источники Politico, из плана убрали «другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины». Наиболее спорные пункты планируется обсудить в дальнейшем на уровне лидеров.