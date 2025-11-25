USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Большая часть Покровска у россиян

15:19 202

Большая часть города Покровск Донецкой области находится под контролем российских войск. Об этом говорится в публикации «Украинской правды» (УП) «Что происходит в Донецкой области, пока Трамп и Путин хотят принудить Украину к «миру».

«Покровск – в большой степени потерян. На северной окраине города все еще есть украинские позиции; впрочем, большая часть Покровска находится под контролем (россиян – ред.)», - говорится с статье.

Вся часть населенного пункта ниже железной дороги, которая «разрезает» город пополам, по данным УП, находится «под россиянами». Линия боевого столкновения проходит чуть ли не по северной окраине города. «Карта Генштаба по Покровскому направлению отстает от реальности минимум на месяц», - пишет УП.

По данным журналистов УП, запоздалые попытки зачистить Покровск не дали и в принципе не могли дать желаемого результата – россиян уже было слишком много. Контрдействия в соседнем селе Родинское, через которое проходит одна из дорог в город, а именно Доброполье – Покровск, были успешными, однако впоследствии его повторно заняли россияне.

Последнее заявление 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Украины по зачистке центра Покровска, по данным УП, не отражает реальное положение дел. 

Отмечается, что Покровск стал первым городом этой войны, который Украина потеряла не на земле, а в небе. Примерно в августе этого года россияне установили дроновый контроль над воздушным пространством Покровска, в частности силами одного из их самых эффективных подразделений БПЛА «Рубикон». Соответственно это сделало невозможным логистику и замену людей на позициях.

Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 203
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 356
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3213
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 9697
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 3863
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... все еще актуально
12:34 6610
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
14:45 712
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
14:42 1083
Как у Трампа писали «мирный план»
Как у Трампа писали «мирный план»
14:34 775
Азербайджан расширяет безвиз
Азербайджан расширяет безвиз
14:24 1413
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
13:48 1135

ЭТО ВАЖНО

Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 203
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 356
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3213
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 9697
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 3863
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... все еще актуально
12:34 6610
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
14:45 712
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
14:42 1083
Как у Трампа писали «мирный план»
Как у Трампа писали «мирный план»
14:34 775
Азербайджан расширяет безвиз
Азербайджан расширяет безвиз
14:24 1413
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
13:48 1135
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться