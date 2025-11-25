Большая часть Покровска у россиян

Большая часть города Покровск Донецкой области находится под контролем российских войск. Об этом говорится в публикации «Украинской правды» (УП) «Что происходит в Донецкой области, пока Трамп и Путин хотят принудить Украину к «миру».

«Покровск – в большой степени потерян. На северной окраине города все еще есть украинские позиции; впрочем, большая часть Покровска находится под контролем (россиян – ред.)», - говорится с статье.

Вся часть населенного пункта ниже железной дороги, которая «разрезает» город пополам, по данным УП, находится «под россиянами». Линия боевого столкновения проходит чуть ли не по северной окраине города. «Карта Генштаба по Покровскому направлению отстает от реальности минимум на месяц», - пишет УП.