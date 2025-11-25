Большая часть Покровска у россиян

Большая часть города Покровск Донецкой области находится под контролем российских войск. Об этом говорится в публикации «Украинской правды» (УП) «Что происходит в Донецкой области, пока Трамп и Путин хотят принудить Украину к «миру».
«Покровск – в большой степени потерян. На северной окраине города все еще есть украинские позиции; впрочем, большая часть Покровска находится под контролем (россиян – ред.)», - говорится с статье.
Вся часть населенного пункта ниже железной дороги, которая «разрезает» город пополам, по данным УП, находится «под россиянами». Линия боевого столкновения проходит чуть ли не по северной окраине города. «Карта Генштаба по Покровскому направлению отстает от реальности минимум на месяц», - пишет УП.
По данным журналистов УП, запоздалые попытки зачистить Покровск не дали и в принципе не могли дать желаемого результата – россиян уже было слишком много. Контрдействия в соседнем селе Родинское, через которое проходит одна из дорог в город, а именно Доброполье – Покровск, были успешными, однако впоследствии его повторно заняли россияне.
Последнее заявление 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск Украины по зачистке центра Покровска, по данным УП, не отражает реальное положение дел.
Отмечается, что Покровск стал первым городом этой войны, который Украина потеряла не на земле, а в небе. Примерно в августе этого года россияне установили дроновый контроль над воздушным пространством Покровска, в частности силами одного из их самых эффективных подразделений БПЛА «Рубикон». Соответственно это сделало невозможным логистику и замену людей на позициях.