Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Финны ставят забор у самой границы с Россией

15:26 78

Финляндия начала устанавливать заграждения всего в метре от линии российско-финляндской границы, сообщил представитель пограничной службы в комментарии телерадиокомпании Yle.

По данным Yle, на отдельных участках заграждений с интервалом в несколько десятков метров будут установлены камеры, которые позволят «обеспечить постоянное наблюдение на восточной границе».

В северной Финляндии, в Лапландии, строительство ограждений близится к завершению, а их приемка намечена на 9 декабря. Ожидается, что вся линия барьеров будет готова к лету 2026 года.

Граница между Россией и Финляндией превышает 1,3 тыс. км, однако, как отмечает Yle, возвести заграждения по всей ее протяженности власти не смогут из-за ограниченного финансирования: на каждый километр уходит примерно 1,8 млн евро. Планируется, что общая длина сооружений превысит 200 км, а стоимость проекта достигнет около 362 млн евро.

МВД Финляндии еще в июне 2022 года заявляло о намерении установить заграждения на ряде приграничных участков для подготовки к возможным «угрозам гибридного характера».

Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 205
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 357
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3213
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 9699
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 3865
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые...
Ракетами и дронами по Киеву: горят жилые дома, погибшие, раненые... все еще актуально
12:34 6610
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
Лига чемпионов: «Карабах» в гостях у «Наполи»
14:45 714
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
Восемь лет сыну Тофика Исмаилова
14:42 1086
Как у Трампа писали «мирный план»
Как у Трампа писали «мирный план»
14:34 776
Азербайджан расширяет безвиз
Азербайджан расширяет безвиз
14:24 1416
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
НАТО о том, что Трамп сделал между Азербайджаном и Арменией
13:48 1135

