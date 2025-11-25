Финны ставят забор у самой границы с Россией

Финляндия начала устанавливать заграждения всего в метре от линии российско-финляндской границы, сообщил представитель пограничной службы в комментарии телерадиокомпании Yle.

По данным Yle, на отдельных участках заграждений с интервалом в несколько десятков метров будут установлены камеры, которые позволят «обеспечить постоянное наблюдение на восточной границе».

В северной Финляндии, в Лапландии, строительство ограждений близится к завершению, а их приемка намечена на 9 декабря. Ожидается, что вся линия барьеров будет готова к лету 2026 года.

Граница между Россией и Финляндией превышает 1,3 тыс. км, однако, как отмечает Yle, возвести заграждения по всей ее протяженности власти не смогут из-за ограниченного финансирования: на каждый километр уходит примерно 1,8 млн евро. Планируется, что общая длина сооружений превысит 200 км, а стоимость проекта достигнет около 362 млн евро.

МВД Финляндии еще в июне 2022 года заявляло о намерении установить заграждения на ряде приграничных участков для подготовки к возможным «угрозам гибридного характера».