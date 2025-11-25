USD 1.7000
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Израиль обвиняет радикалов в срыве договоренностей

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху назвала задержку с передачей останков заложника, об обнаружении которых заявили палестинские радикалы, нарушением договоренностей о прекращении огня в секторе Газа.

«В свете заявления (палестинской группировки) «Исламский джихад» об обнаружении останков заложника Израиль крайне негативно относится к задержке с их немедленной передачей. Это – очередное нарушение соглашения (о прекращении огня в секторе Газа)», – говорится в заявлении канцелярии.

Там же уточнили, что «Израиль требует немедленного возвращения останков трех погибших заложников, которые все еще удерживаются в секторе Газа».

24 ноября телеканал Al Jazeera сообщил, что в центральной части сектора Газа обнаружены останки еще одного израильского заложника. По данным канала, тело нашли к северу от лагеря палестинских беженцев Нусейрат.

6 октября Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции возобновили непрямые переговоры по урегулированию ситуации в секторе Газа. Уже 9 октября стороны подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом, а 10 октября вступило в силу прекращение огня.

Утром 13 октября в соответствии с договоренностями ХАМАС и его союзники освободили 20 живых израильских заложников. Позднее в тот же день через сотрудников Международного комитета Красного Креста Израилю были переданы первые четыре гроба с останками погибших похищенных. Власти страны тогда выразили недовольство тем, что радикалы вернули лишь четыре тела из 28. Министр обороны Исраэль Кац назвал это отклонением от договоренностей и предупредил, что дальнейшее затягивание процесса «будет иметь последствия».

На данный момент Израилю были переданы останки 25 убитых заложников. По данным израильской стороны, еще три тела остаются в руках радикалов в секторе Газа.

США заявили Украине, что Путин прав
США заявили Украине, что Путин прав обновлено 17:18
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
Безрезультатно. Мира не будет
Безрезультатно. Мира не будет наша корреспонденция; все еще актуально
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты наш комментарий
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
Массовые акции в поддержку Украины в США
Массовые акции в поддержку Украины в США фото
Посла России вызвали в МИД Молдовы
Посла России вызвали в МИД Молдовы
Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
