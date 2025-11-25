Нефть может рухнуть до $30: аналитики о будущем рынка

Международный эталон нефти Brent может подешеветь до $30 за баррель к 2027 году на фоне возможного избытка предложения, который превысит мировой спрос. Такой прогноз озвучили аналитики JP Morgan.

Стоимость Brent снизилась на 14% с начала года и в понедельник удерживалась около $62,59 за баррель, поскольку рынок ожидает новостей о возможном возобновлении переговоров по миру в Украине.

Несмотря на опасения избыточного предложения, эксперты отмечают, что цены вряд ли упадут ниже $40 за баррель. Однако в краткосрочной перспективе рынок может столкнуться с давлением из-за высоких объемов добычи ОПЕК+ и производителей из США.

Аналитики также считают, что мирное урегулирование войны в Украине может повлиять на энергетический рынок: ряд санкций и ограничений против России может быть ослаблен.

Goldman Sachs прогнозирует дальнейшее снижение нефтяных котировок в следующем году. Средняя цена американской нефти WTI в 2026 году, по расчетам банка, составит около $53 за баррель. При этом избыток предложения в 2025 году может достичь 2 млн баррелей в сутки.

По словам Даана Стрювена, сопредседателя отдела исследований глобальных товаров Goldman Sachs, 2026 год станет последним годом большой волны поставок, после чего рынок начнет стабилизироваться.

Падение цен на нефть продолжается, поскольку опасения избытка предложения в следующем году перевешивают риски, связанные с сохраняющимися санкциями против российской нефти.