USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Посла России вызвали в МИД Молдовы

16:01 908

Посла России в Кишиневе Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы после инцидента с беспилотниками, произошедшего накануне, сообщила пресс-служба молдавского МИД.

«В связи с этими событиями посол Российской Федерации будет вызван завтра в 14:00 (16:00 по Баку) в МИД для дачи объяснений», – уточняется в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Кишинев «решительно осуждает грубое нарушение воздушного пространства Молдовы несколькими дронами, включая падение одного из них в селе Нижние Кугурешты Флорештского района».

«Этот инцидент представляет серьезный риск для безопасности граждан», – указали во внешнеполитическом ведомстве страны.

В Минобороны Молдовы сообщили во вторник, что «системы наблюдения за воздушным пространством Национальной армии зафиксировали шесть беспилотников, которые незаконно пересекли воздушное пространство страны после ночного массированного удара по Украине». Один из них упал на крышу дома в селе Кухуреште-де-Жос.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе российской атаки 25 ноября один БПЛА РФ мог залететь на территорию Румынии. Утром Румыния и Молдова подтвердили нарушения своего воздушного пространства. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что воздушное пространство соседних стран нарушили четыре дрона типа «Шахед».

США заявили Украине, что Путин прав
США заявили Украине, что Путин прав обновлено 17:18
17:18 3285
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 5723
Безрезультатно. Мира не будет
Безрезультатно. Мира не будет наша корреспонденция; все еще актуально
12:15 4906
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты наш комментарий
15:13 1872
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
10:54 4121
Массовые акции в поддержку Украины в США
Массовые акции в поддержку Украины в США фото
16:03 1824
Посла России вызвали в МИД Молдовы
Посла России вызвали в МИД Молдовы
16:01 909
Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 1584
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 925
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3615
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 11418

ЭТО ВАЖНО

США заявили Украине, что Путин прав
США заявили Украине, что Путин прав обновлено 17:18
17:18 3285
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 5723
Безрезультатно. Мира не будет
Безрезультатно. Мира не будет наша корреспонденция; все еще актуально
12:15 4906
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты наш комментарий
15:13 1872
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
10:54 4121
Массовые акции в поддержку Украины в США
Массовые акции в поддержку Украины в США фото
16:03 1824
Посла России вызвали в МИД Молдовы
Посла России вызвали в МИД Молдовы
16:01 909
Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 1584
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 925
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3615
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 11418
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться