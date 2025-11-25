Посла России вызвали в МИД Молдовы

Посла России в Кишиневе Олега Озерова вызвали в Министерство иностранных дел Молдовы после инцидента с беспилотниками, произошедшего накануне, сообщила пресс-служба молдавского МИД.

«В связи с этими событиями посол Российской Федерации будет вызван завтра в 14:00 (16:00 по Баку) в МИД для дачи объяснений», – уточняется в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Кишинев «решительно осуждает грубое нарушение воздушного пространства Молдовы несколькими дронами, включая падение одного из них в селе Нижние Кугурешты Флорештского района».

«Этот инцидент представляет серьезный риск для безопасности граждан», – указали во внешнеполитическом ведомстве страны.

В Минобороны Молдовы сообщили во вторник, что «системы наблюдения за воздушным пространством Национальной армии зафиксировали шесть беспилотников, которые незаконно пересекли воздушное пространство страны после ночного массированного удара по Украине». Один из них упал на крышу дома в селе Кухуреште-де-Жос.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ходе российской атаки 25 ноября один БПЛА РФ мог залететь на территорию Румынии. Утром Румыния и Молдова подтвердили нарушения своего воздушного пространства. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что воздушное пространство соседних стран нарушили четыре дрона типа «Шахед».