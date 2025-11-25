Массовые акции в поддержку Украины в США

Массовые акции в поддержку Украины прошли в десятках американских городов. В частности, люди вышли на улицы в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Чикаго и Бостоне.

Митингующие, среди которых преобладали представители украинской диаспоры, потребовали не допустить принятия соглашения, которое вынуждало бы Украину к капитуляции. Об этом пишет украинский информационный ресурс в США Vilni Media. Детали «мирного плана» из 28 пунктов вызвали серьезную обеспокоенность среди украинской и украинско-американской общин.

На митинге в Чикаго десятки украинцев, украинских американцев и их друзей назвали предлагаемое соглашение «позорным». «Украина стоит непоколебимо. Украинцы стоят непоколебимо в Чикаго, и мы не позволим правительству США заставить нас капитулировать. Мы — нация, борющаяся за мир и свободу. Мы очень близки к ценностям, которые всегда исповедовали Соединенные Штаты. И сейчас мы не можем отступить. Америка должна нас поддержать», — заявила президент Ukrainian Daughters Foundation Зоряна Сможаник.

Конгрессмен и сопредседатель Украинского объединения в Конгрессе США Майк Квигли отметил, что «мирный план» был предложен в дни, когда Украина чтит память миллионов людей, погибших в результате искусственного Голодомора. «Сегодня, когда Путин ведет очередную жестокую кампанию против Украины, мы не можем повторять ошибки прошлого и не можем позволить Трампу заставить Украину принять ложный «мир», продиктованный Москвой», — сказал Квигли.