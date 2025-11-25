USD 1.7000
Азербайджан начал импорт гранатов из Вьетнама

16:23 1883

В январе–сентябре текущего года Азербайджан экспортировал 8 023 тонны граната на сумму в $7,2 млн, что на 29% больше в стоимостном и на 28% больше в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики.

За указанный период в Россию было поставлено 7 096 тонн граната (+27%) на сумму в $6,5 млн (+29%). В Украину экспортирована 441 тонна (+63%) на $360 тыс. (+38%), в Грузию — 378 тонн (+45%) на $273 тыс. (+58%).

Импорт граната также вырос: Азербайджан ввез 71,23 тонны продукции (рост в три раза) на сумму в $146,2 тыс. (также рост в три раза).

В разрезе стран Азербайджан импортировал из России 28 тонн на $78,4 тыс. (год назад поставок не было), из Перу — 10,7 тонны (-27%) на $26,8 тыс. (-27%), из Турции — 20,7 тонны (рост в 4,2 раза) на $24,8 тыс. (рост в 4,3 раза).

Впервые за последние 14 лет зафиксирована поставка граната из Вьетнама — 0,05 тонны на сумму в $0,2 тыс.

