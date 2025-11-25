USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

В Сирии протесты после атак на армян

видео
16:43 1261

Сирию охватили массовые протесты после атак на алавитов и армян в Хомсе.

В прибрежных сирийских городах Латакия, Тартус, Хомс и Джабла проходят массовые протесты представителей нацменьшинств против действий правительства. По данным местных СМИ, участники акций требуют децентрализации страны и освобождения задержанных. Сообщается о столкновениях между протестующими и силами безопасности, а также о звуках выстрелов в районах проведения демонстраций.

В то же время МВД Сирии предостерегло жителей этих районов от действий, направленных «на разжигание розни». В ведомстве отметили, что для обеспечения безопасности в регион направлены подразделения служб безопасности.

Ранее глава Совета алавитов призвал граждан выйти на улицы в поддержку религиозных и этнических меньшинств.

Участники акций протестуют против притеснений, скандируя «Хомс, мы с тобой до конца!»

США заявили Украине, что Путин прав
США заявили Украине, что Путин прав обновлено 17:18
17:18 3295
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 5728
Безрезультатно. Мира не будет
Безрезультатно. Мира не будет наша корреспонденция; все еще актуально
12:15 4908
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты наш комментарий
15:13 1875
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
10:54 4123
Массовые акции в поддержку Украины в США
Массовые акции в поддержку Украины в США фото
16:03 1830
Посла России вызвали в МИД Молдовы
Посла России вызвали в МИД Молдовы
16:01 910
Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 1586
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 925
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3615
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 11423

ЭТО ВАЖНО

США заявили Украине, что Путин прав
США заявили Украине, что Путин прав обновлено 17:18
17:18 3295
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 5728
Безрезультатно. Мира не будет
Безрезультатно. Мира не будет наша корреспонденция; все еще актуально
12:15 4908
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты наш комментарий
15:13 1875
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
10:54 4123
Массовые акции в поддержку Украины в США
Массовые акции в поддержку Украины в США фото
16:03 1830
Посла России вызвали в МИД Молдовы
Посла России вызвали в МИД Молдовы
16:01 910
Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 1586
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 925
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3615
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 11423
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться