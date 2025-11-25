В Сирии протесты после атак на армян

Сирию охватили массовые протесты после атак на алавитов и армян в Хомсе .

В прибрежных сирийских городах Латакия, Тартус, Хомс и Джабла проходят массовые протесты представителей нацменьшинств против действий правительства. По данным местных СМИ, участники акций требуют децентрализации страны и освобождения задержанных. Сообщается о столкновениях между протестующими и силами безопасности, а также о звуках выстрелов в районах проведения демонстраций.

В то же время МВД Сирии предостерегло жителей этих районов от действий, направленных «на разжигание розни». В ведомстве отметили, что для обеспечения безопасности в регион направлены подразделения служб безопасности.

Ранее глава Совета алавитов призвал граждан выйти на улицы в поддержку религиозных и этнических меньшинств.

Участники акций протестуют против притеснений, скандируя «Хомс, мы с тобой до конца!»