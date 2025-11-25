USD 1.7000
Коррупционная схема в Украине выходит за рамки энергетики

В НАБУ пообещали продолжить расследование
16:42

Деньги в рамках коррупционной схемы «Мидас» поступали подозреваемым не только из энергетической сферы, число фигурантов дела со временем может увеличиться в силу появления новых деталей. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, сообщают украинские СМИ.

Во вторник в Верховной Раде прошло заседание по вопросам антикоррупционной политики с участием НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по предотвращению коррупции, Нацагентства по розыску и управлению активами, а также Службы безопасности Украины.

«Теперь что происходит? Происходят два трека. Это прослушивание записей, которые были, потому что за эти три тысячи часов звучали разные имена, разные названия компаний, разные события озвучивались», – сообщил Кривонос.

Он подчеркнул, что в рамках досудебного расследования уже есть подозреваемые, а число фигурантов дела со временем будет увеличиваться.

Директор НАБУ добавил, что средства поступали не только из энергетической сферы, хотя она оставалась приоритетной, поскольку «на сегодняшний день в части регулирования она наиболее темная».

По словам Кривоноса, расследование коррупционной схемы в украинской энергетике продолжается, никаких пауз в работе нет.

«Что касается публикации очередной порции «пленок Миндича». Мы же не сериал снимали… Мы публикуем исключительно ту часть информации, которая подтверждает уже зафиксированный и задокументированный эпизод преступной деятельности. Это наша обычная практика. Мы не остановились из-за геополитики, мы просто не публикуем те материалы, которые находятся на стадии более глубокого исследования», – пояснил он.

Глава НАБУ добавил, что расследование продолжается без внешнего давления и помех. «Мы сохраняем независимость», – заключил Кривонос.

США заявили Украине, что Путин прав
США заявили Украине, что Путин прав обновлено 17:18
17:18 3299
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 5729
Безрезультатно. Мира не будет
Безрезультатно. Мира не будет наша корреспонденция; все еще актуально
12:15 4908
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты наш комментарий
15:13 1876
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
10:54 4123
Массовые акции в поддержку Украины в США
Массовые акции в поддержку Украины в США фото
16:03 1832
Посла России вызвали в МИД Молдовы
Посла России вызвали в МИД Молдовы
16:01 910
Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 1586
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 925
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3615
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03

