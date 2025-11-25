Коррупционная схема в Украине выходит за рамки энергетики

Деньги в рамках коррупционной схемы «Мидас» поступали подозреваемым не только из энергетической сферы, число фигурантов дела со временем может увеличиться в силу появления новых деталей. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос, сообщают украинские СМИ.

Во вторник в Верховной Раде прошло заседание по вопросам антикоррупционной политики с участием НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по предотвращению коррупции, Нацагентства по розыску и управлению активами, а также Службы безопасности Украины.

«Теперь что происходит? Происходят два трека. Это прослушивание записей, которые были, потому что за эти три тысячи часов звучали разные имена, разные названия компаний, разные события озвучивались», – сообщил Кривонос.

Он подчеркнул, что в рамках досудебного расследования уже есть подозреваемые, а число фигурантов дела со временем будет увеличиваться.

Директор НАБУ добавил, что средства поступали не только из энергетической сферы, хотя она оставалась приоритетной, поскольку «на сегодняшний день в части регулирования она наиболее темная».

По словам Кривоноса, расследование коррупционной схемы в украинской энергетике продолжается, никаких пауз в работе нет.

«Что касается публикации очередной порции «пленок Миндича». Мы же не сериал снимали… Мы публикуем исключительно ту часть информации, которая подтверждает уже зафиксированный и задокументированный эпизод преступной деятельности. Это наша обычная практика. Мы не остановились из-за геополитики, мы просто не публикуем те материалы, которые находятся на стадии более глубокого исследования», – пояснил он.

Глава НАБУ добавил, что расследование продолжается без внешнего давления и помех. «Мы сохраняем независимость», – заключил Кривонос.