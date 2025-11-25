Киберполиция Азербайджана накрыла две преступные группировки

USD 1.7000
В Азербайджане продолжается операция в рамках мероприятий Министерства внутренних дел и Главного управления по борьбе с киберпреступностью (ГУБК) против лиц, занимающихся незаконной деятельностью в социальных сетях.

В ходе очередных операций киберполиция задержала подозреваемых: Сиясета Раджабова, его знакомого Ислама Рзаева, а также Шикяра Алиева, Расула Хашимова и других членов их группировки — Гасана Итирова, Гошгара Ализаде и Кянана Османлы.

Расследование установило, что указанные лица поддерживали преступные связи с организаторами незаконных азартных игр и спортивных ставок, действующих в различных зарубежных странах на интернет-сайтах fastloto.com и chcplay.net. Они приобретали онлайн-ссылки и коды, дающие право на участие в азартных играх на этих платформах, и создавали виртуальные кассы.

После этого члены группировки привлекали граждан к нелегальным казино и ставкам через страницы в социальных сетях, такие как Batumi Kazino, Priz Kazino и другие, получая за это онлайн-платежи.

При обысках в офисах и квартирах задержанных в районах Хатаи, Ясамал и других частях столицы были обнаружены многочисленные электронные доказательства, банковские карты, мобильные номера и иные материалы, имеющие значение для дела. Установлено, что банковские карты, изъятые у членов банды, были приобретены у разных лиц за деньги и использовались для незаконных переводов.

По выявленным фактам в Главном управлении возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Сиясет Раджабов, Ислам Рзаев, Шикяр Алиев и Расул Хашимов привлечены к следствию в качестве обвиняемых, и судом в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Киберполиция вновь призывает граждан не участвовать в незаконных ставках и азартных играх, распространяемых через социальные сети. В противном случае можно столкнуться с кибермошенничеством, потерей денежных средств и привлечением к ответственности за участие в запрещенных играх.

США заявили Украине, что Путин прав
США заявили Украине, что Путин прав обновлено 17:18
17:18 3303
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 5730
Безрезультатно. Мира не будет
Безрезультатно. Мира не будет наша корреспонденция; все еще актуально
12:15 4909
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты наш комментарий
15:13 1876
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
10:54 4123
Массовые акции в поддержку Украины в США
Массовые акции в поддержку Украины в США фото
16:03 1833
Посла России вызвали в МИД Молдовы
Посла России вызвали в МИД Молдовы
16:01 910
Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 1586
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 925
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3615
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 11425

