Киберполиция Азербайджана накрыла две преступные группировки

В Азербайджане продолжается операция в рамках мероприятий Министерства внутренних дел и Главного управления по борьбе с киберпреступностью (ГУБК) против лиц, занимающихся незаконной деятельностью в социальных сетях.

В ходе очередных операций киберполиция задержала подозреваемых: Сиясета Раджабова, его знакомого Ислама Рзаева, а также Шикяра Алиева, Расула Хашимова и других членов их группировки — Гасана Итирова, Гошгара Ализаде и Кянана Османлы.

Расследование установило, что указанные лица поддерживали преступные связи с организаторами незаконных азартных игр и спортивных ставок, действующих в различных зарубежных странах на интернет-сайтах fastloto.com и chcplay.net. Они приобретали онлайн-ссылки и коды, дающие право на участие в азартных играх на этих платформах, и создавали виртуальные кассы.

После этого члены группировки привлекали граждан к нелегальным казино и ставкам через страницы в социальных сетях, такие как Batumi Kazino, Priz Kazino и другие, получая за это онлайн-платежи.

При обысках в офисах и квартирах задержанных в районах Хатаи, Ясамал и других частях столицы были обнаружены многочисленные электронные доказательства, банковские карты, мобильные номера и иные материалы, имеющие значение для дела. Установлено, что банковские карты, изъятые у членов банды, были приобретены у разных лиц за деньги и использовались для незаконных переводов.

По выявленным фактам в Главном управлении возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Сиясет Раджабов, Ислам Рзаев, Шикяр Алиев и Расул Хашимов привлечены к следствию в качестве обвиняемых, и судом в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

Киберполиция вновь призывает граждан не участвовать в незаконных ставках и азартных играх, распространяемых через социальные сети. В противном случае можно столкнуться с кибермошенничеством, потерей денежных средств и привлечением к ответственности за участие в запрещенных играх.