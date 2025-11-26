Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?

В последние дни в разных районах Баку участились случаи пожаров в многоэтажных жилых домах. Эксперты связывают это с нарушениями при использовании подвальных и первых этажей зданий, где зачастую размещаются объекты с повышенной пожарной нагрузкой.

Известный юрист Акрам Гасанов в интервью haqqin.az заявил, что основная проблема заключается в нарушении законодательства и отсутствии надлежащего контроля. По его словам, в соответствии с Гражданским и Жилищным кодексами подвалы и чердаки многоэтажных зданий являются общей долевой собственностью владельцев квартир.

«Использование этих площадей может осуществляться только по решению общего собрания жильцов. Однако в Баку в большинстве домов это правило нарушается. Государственный реестр недвижимого имущества нередко выдает документы на подвальные помещения как на отдельные объекты или парковочные места, создавая видимость законной продажи этих площадей третьим лицам. Это полностью незаконно, однако такие случаи продолжают происходить», — отметил адвокат.

Гасанов пояснил, что ответственность за соблюдение норм несут сразу несколько структур. Во-первых, МЧС должно проверять соответствие подвалов и первых этажей требованиям пожарной безопасности. Если помещение не отвечает стандартам, оно не должно использоваться, однако на практике там нередко размещают объекты повышенной опасности. Самым безопасным он считает использование этой площади в качестве парковки.

Во-вторых, в нарушениях есть вина и Государственного реестра недвижимого имущества при Министерстве экономики, поскольку именно это ведомство выдает свидетельства о праве собственности на объекты, расположенные под домом.

«Хотя это абсолютно незаконно. МЧС должно контролировать, как используются подвалы. Большинство нарушений наблюдается в домах, где управление остается за строительными компаниями. Когда дом управляется самим застройщиком, нарушений больше. А там, где жильцы создали свое объединение и самостоятельно контролируют состояние здания, подобных проблем практически нет», — отметил юрист.

Гасанов добавил, что основной причиной происходящего является отсутствие системного контроля со стороны Министерства экономики, которому подчиняется структура, отвечающая за регистрацию недвижимости.

В МЧС на обвинения юриста ответили, что размещение объектов общественного назначения в подвальных, первых и вторых этажах жилого здания допускается: «Это разрешается в соответствии с требованиями подпункта 4.11 норм проектирования жилых зданий (AzDTN 2.7-2), утвержденных решением №3 Комитета по градостроительству и архитектуре АР от 30 ноября 2021 года».

«Однако нормы запрещают размещение объектов следующих назначений: магазинов, в которых продаются взрыво- и пожароопасные вещества и материалы, синтетические ковровые изделия и автомобильные шины. Кроме того, не допускается размещение объектов, где предусматривается использование приборов, работающих на природном или сжиженном газе. В случае выявления таких фактов Служба государственного пожарного надзора в пределах своих полномочий обеспечивает применение соответствующих мер, предусмотренных законодательством.

В рамках осуществления государственного надзора в сфере пожарной безопасности на объектах, расположенных в нежилых помещениях жилых зданий, за истекший период текущего года были проведены пожарно-технические проверки более чем на 6000 объектах. В ходе этих проверок в отношении предпринимателей было составлено более 5 900 протоколов об административных правонарушениях, и с целью устранения выявленных нарушений указанным лицам были вручены решения по результатам рассмотрения материалов пожарно-технических обследований», - добавили в пресс-службе ведомства.

По данному вопросу haqqin.az также направил запрос в Государственный реестр недвижимого имущества при Минэкономики. Однако ответ пока не поступил. Редакция готова опубликовать его при поступлении.