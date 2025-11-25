Украина подняла российскую биржу

На пике (в 16:30 по Баку) индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,83%, до 2676,03 пункта. К 16:45 по Баку рост ускорился до 1,51%, индекс был у отметки 2695,04 пункта.

Рынок отыгрывает сообщение CBS News о том, что Украина согласилась на мирный план США. До этих новостей индекс Мосбиржи терял около 0,3%.

Американский чиновник и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщили, что достигнуто общее понимание по предложению, но детали еще надо проработать. Он также сообщил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США для обсуждения мирного плана состоится, как ожидается, в ноябре.