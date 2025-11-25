USD 1.7000
Украина подняла российскую биржу

17:33 550

На пике (в 16:30 по Баку) индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,83%, до 2676,03 пункта. К 16:45 по Баку рост ускорился до 1,51%, индекс был у отметки 2695,04 пункта.

Рынок отыгрывает сообщение CBS News о том, что Украина согласилась на мирный план США. До этих новостей индекс Мосбиржи терял около 0,3%.

Американский чиновник и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщили, что достигнуто общее понимание по предложению, но детали еще надо проработать. Он также сообщил, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США для обсуждения мирного плана состоится, как ожидается, в ноябре.

США заявили Украине, что Путин прав
США заявили Украине, что Путин прав обновлено 17:18
17:18 3304
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 5730
Безрезультатно. Мира не будет
Безрезультатно. Мира не будет наша корреспонденция; все еще актуально
12:15 4909
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты наш комментарий
15:13 1877
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона!
Исполнительная власть Баку: мы действуем строго в рамках закона! правительственная трибуна
10:54 4125
Массовые акции в поддержку Украины в США
Массовые акции в поддержку Украины в США фото
16:03 1833
Посла России вызвали в МИД Молдовы
Посла России вызвали в МИД Молдовы
16:01 910
Большая часть Покровска у россиян
Большая часть Покровска у россиян
15:19 1586
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек
Число пользователей платформы mygov превысило 2 млн человек В 10 раз больше обращений
14:55 925
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби
Тайные переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби все еще актуально
11:14 3615
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России
Украинские «Барсы» и «Нептун» ударили по авиазаводу, нефтетерминалу и НПЗ в России видео; обновлено 15:03
15:03 11425

