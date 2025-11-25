Президент Ассоциации стоматологов Азербайджана приняла участие в COP30

С приветственным словом на открытии выступил доктор Джулиан Фишер — директор по политике в области здоровья полости рта и здоровья планеты Центра интегративного глобального здоровья полости рта (CIGOH) при Пенсильванской школе стоматологической медицины (Филадельфия – Penn Dental). Он отметил, что данное событие является важной возможностью для стоматологического сообщества участвовать в глобальном обсуждении климатических изменений, а также платформой для повышения осведомленности о здоровье полости рта и здоровья планеты.

На COP30 в ноябре 2025 года, а также в рамках 4-й Глобальной конференции по здоровью полости рта и климатическим действиям были затронуты актуальные вопросы, стоящие перед странами мира: состояние окружающей среды, меры по ее защите и важность комплексного подхода к их реализации. Отмечено, что для глобальных систем здравоохранения, непосредственно связанных с экологическими вопросами, в том числе и для стоматологии как их неотъемлемой части, мероприятие стало важной платформой для повышения экологической ответственности.

Далее выступил стоматологический специалист Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), руководитель глобального отдела ВОЗ по здоровью полости рта — доктор стоматологии, магистр общественного здравоохранения, доктор философии Бенуа Варен. Он подчеркнул, что подготовка стратегического плана действий ВОЗ на 2020–2030 годы крайне важна, поскольку здоровье полости рта напрямую связано с общим состоянием организма.

Работа конференции продолжилась выступлением президента Международной стоматологической федерации (FDI) доктора Николая Шаркова. Он отметил важность устойчивого развития стоматологии в условиях меняющегося мира, а также подчеркнул, что климатические изменения ставят под угрозу здоровье населения и требуют повышенного внимания к общественному здоровью и гигиене полости рта. Завершая выступление, он пожелал участникам успехов, подчеркнув, что предпринимаемые меры становятся новым стратегическим приоритетом для стран.

В своем выступлении президент ASA, заслуженный врач, профессор Рена Алиева коснулась актуальных вопросов здоровья зубов и полости рта в контексте проблем окружающей среды. Она отметила, что без комплексного подхода невозможно решить климатические проблемы, что изменения экосистемы влияют и на здоровье полости рта. По ее словам, использование этого нового подхода жизненно важно для трансформации стоматологической практики, повышения внимания к профилактике и долгосрочной устойчивости. Профессор Алиева также подчеркнула приверженность Азербайджана Целям устойчивого развития ООН и Стратегическому плану ВОЗ по здоровью полости рта. Ее выступление вызвало большой интерес среди участников международной конференции.

В ходе конференции были заслушаны также выступления исполнительного директора Международной ассоциации стоматологических исследований (IADR) Кристофера Х. Фокса, заместителя министра здравоохранения и медицинских услуг правительства Фиджи Пениони Равунавана, представителя Университетского центра штата Пара (CESUPA) доктора Ренаты Бастос. Они обсудили влияние климатических изменений, экологических проблем, загрязнения водных ресурсов и нехватки воды на здоровье полости рта и общее состояние здоровья людей, а также международные инициативы и меры по устранению проблем гигиены, особенно в сфере здоровья полости рта.

Следует отметить, что это глобальное мероприятие, проводимое ежегодно в ноябре, уже стало традицией. Так, в ноябре 2024 года в рамках COP29, который Азербайджан провел на высоком уровне, состоялась «3-я Глобальная конференция по здоровью полости рта и влиянию изменения климата». В онлайн-формате в ней приняли участие государственные представители и ученые, представившие международной аудитории внимание и чувствительность Азербайджана к этим вопросам.

Во время своего выступления профессор Рена Алиева подчеркнула, что мир сталкивается с глобальными вызовами и кризисами — изменением климата, загрязнением окружающей среды и утратой биоразнообразия. Поэтому здоровье полости рта, тесно связанное с окружающей средой, устойчивостью общества и благополучием каждого человека, невозможно рассматривать изолированно. Она отметила важность активной работы по снижению факторов, вызывающих изменение окружающей среды, необходимость интеграции этих вопросов в образование, здравоохранение и повседневную практику, а также сообщила, что в Азербайджане уже разрабатываются образовательные программы, направленные на интеграцию принципов устойчивого развития и борьбы с изменением климата в профессиональную подготовку стоматологов.

Мероприятия, прошедшие в рамках COP29 при участии зарубежных и местных специалистов и высокопоставленных гостей, получили широкое освещение в мировых СМИ и вошли в историю благодаря важным решениям, принятым по инициативе и при непосредственном участии правительства Азербайджана.

Выступавшие участники отметили, что мероприятия COP создают ценную возможность для объединения международных специалистов по стоматологии и вопросам полости рта, а также для подготовки к сложным глобальным вызовам.