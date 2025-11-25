USD 1.7000
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Скандальное дело: суд оправдал Рзу Ахмедова

Инара Рафикгызы
17:53 184

В Бакинском апелляционном суде было рассмотрено обращение директора ООО Zövq Рзы Ахмедова, который был обвинен в мошенничестве в крупном размере и по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям от 13 июля 2022 года получил семь лет лишения свободы.

Как сообщает haqqin.az, согласно решению суда, апелляционная жалоба была удовлетворена, и Рза Ахмедов полностью оправдан. Он был освобожден из зала суда.

Кроме того, отменены меры по обеспечению специальной конфискации и аресту, наложенному на его четырехкомнатную квартиру, и имущество освобождено от ареста.

Напомним, несколько лет назад Государственная пограничная служба (ГПС) обратилась в правоохранительные органы в отношении Рзы Ахмедова. Тогда сообщалось, что директор ООО Zövq, выигравший тендер на сумму в 342 тысячи манатов, не исполнил обязательства. Между Рзой Ахмедовым и ГПС был заключен договор на поставку летной одежды на сумму в 342 тысячи манатов. Хотя одежда была пошита, ГПС отказалась принять ее, сославшись на ее непригодность.

