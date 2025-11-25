Переговоры Хакана Фидана и Халафа Халафова

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов в рамках визита в Турцию встретился с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.
Как сообщает посольство Азербайджана в Турции, на встрече были обсуждены двусторонние отношения и региональные вопросы.
Azerbaycan Cumhurbaşkanının Özel Görevler Temsilcisi Sayın Halef Halefov, Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ilişkilerin gündeminde yer alan meseleler ve bölgesel gelişmelere dair fikir alışverişinde bulunuldu. pic.twitter.com/ogdjeQBQjj— Azerbaycan Büyükelçiliği Türkiye (@AzEmbassyTurkey) November 25, 2025
* * * 18:03
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции.
Подробности встречи пока не приводятся.
Minister of Foreign Affairs @HakanFidan received Khalaf Khalafov, Representative of the President of Azerbaijan on Special Assignments, in Ankara. pic.twitter.com/JJZ9vikvdC— Turkish MFA (@MFATurkiye) November 25, 2025