Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Переговоры Хакана Фидана и Халафа Халафова

ОБНОВЛЕНО 18:49
18:49

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Халаф Халафов в рамках визита в Турцию встретился с министром иностранных дел Хаканом Фиданом.

Как сообщает посольство Азербайджана в Турции, на встрече были обсуждены двусторонние отношения и региональные вопросы.

* * * 18:03

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Халафом Халафовым.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции.

Подробности встречи пока не приводятся.

