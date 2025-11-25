Все грузопотоки в Евразии через Баку

В Баку достигнуто еще одно важное продвижение, направленное на развитие Срединного коридора. 25 ноября на заседании Общего собрания учредителей Международной ассоциации «Евразийский транспортный маршрут» было объявлено о завершении правового процесса регистрации Ассоциации и ее успешной регистрации в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

Как председатель Международной ассоциации «Евразийский транспортный маршрут», штаб-квартира которой расположена в Баку, Азербайджан получает возможность задавать стратегическое направление развития коридора. Это укрепляет роль АЖД как ведущего оператора региона, позволяя влиять на тарифную гармонизацию, стандартизацию логистики и внедрение цифровых решений для управления перевозками. Председательство расширяет потенциал страны в продвижении инфраструктурных проектов и привлечении международных инвестиций, ускоряя модернизацию маршрута и усиливая глобальное значение АЖД.

Создание Ассоциации направлено на привлечение транзитных грузов, развитие интегрированных логистических продуктов, формирование единой технологии перевозочного процесса, реализацию эффективной тарифной политики и оптимизацию расходов. Наблюдаемый рост объемов грузоперевозок из Китая в Европу и обратно делает необходимыми диверсификацию маршрутов и создание новой инфраструктуры. В этом смысле формирование новых маршрутов наряду с традиционным путем Среднего коридора позволит удовлетворить растущий спрос. Евразийский транспортный маршрут, который считается южным крылом Среднего коридора, охватывает Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Грузию и Турцию. Строительство железной дороги Узбекистан-Кыргызстан-Китай также усилит роль ЕТМ, а сама линия, создавая связь между Средним коридором и Трансафганским коридором, откроет новые возможности для Афганистана и Пакистана. Фактически по новому маршруту Среднего коридора уже начались грузовые операции: с ноября этого года стартовали мультимодальные перевозки из китайского города Кашгар в Азербайджан через Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан. Экономический эффект для региона и значение нового маршрута ЕТМ предлагает альтернативный и в то же время стабильный транзит по Среднему коридору для перевозок из Китая в Европу. Маршрут обеспечивает распределение геополитических рисков и позволяет диверсифицировать цепочки поставок, что особенно важно для стран Центральной Азии в плане снижения торговой зависимости. ЕТМ дает не имеющим выхода к морю странам Центральной Азии – таким как Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан – стратегическое преимущество в виде доступа к Европе через Азербайджан, а также к портам Турции и Средиземного моря. ЕТМ также создаст возможность более короткого выхода в Европу для производственного потенциала западных регионов Китая. Создание альтернативного выхода к морю является переломным моментом для экономического развития этих государств.

Южное крыло маршрута предоставляет для ряда грузов более короткое расстояние, меньшее количество переходных пунктов и более быстрый транзит. Особенно эффективна линия Узбекистан-Туркменистан-Каспий-Азербайджан-Грузия–Турция для контейнерных и автомобильных перевозок. ЕТМ будет способствовать углублению экономической интеграции между государствами Центральной Азии: новый южный маршрут увеличит торговые потоки между Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном, будет способствовать унификации тарифной политики и логистических процедур, а также стимулировать крупные инфраструктурные проекты – железнодорожные линии, терминалы и пограничные переходы. Новый маршрут создаст дополнительные транзитные возможности для Китая и Южной Азии и после завершения проектов станет одним из кратчайших путей выхода этих регионов в Европу. Все это существенно повышает и его глобальное значение. Азербайджан получает и растущее геоэкономическое влияние благодаря развитию ЕТМ. Баку становится не только транзитной платформой, но и центром управления региональными логистическими потоками. Усиление роли Каспийского направления позволяет стране контролировать ключевые узлы мультимодальных перевозок и формировать единые стандарты движения грузов между Центральной Азией и Европой. Таким образом, ЕТМ превращает Азербайджан в стратегический диспетчерский центр, где принимаются основные решения по организации транзита на протяжении всего Южного крыла Среднего коридора. Страны Центральной Азии также заинтересованы в развитии региональных транспортных коридоров. Выступая 16 ноября на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, президент Кыргызстана Садыр Жапаров отметил, что стратегически важное строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан откроет кратчайший путь к огромным рынкам Азии и Европы и логично связано с проектом Зангезурского коридора.

На том же мероприятии Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Центральная Азия являются связующим звеном между Востоком и Западом, Севером и Югом: "Развитие Среднего коридора имеет стратегическое значение для наших стран. Совместные усилия по модернизации транспортно-логистической инфраструктуры, синхронизации и цифровизации таможенных процедур открывают широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок, укрепления экономической устойчивости и развития сотрудничества на международных рынках”. Роль Азербайджана и будущие шаги по запуску ЕТМ Проекты последних лет превратили Азербайджан в одного из ключевых участников международных транспортных коридоров. Географическое положение на пересечении торговых путей Восток-Запад и Север-Юг, стратегические инвестиции и многостороннее сотрудничество усиливают его позиции. Азербайджан продолжает развивать международные маршруты, проходящие по его территории, включая Средний коридор: модернизирована железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, ее мощность увеличена с 1 до 5 млн тонн; большая часть линии Баку-Бёюк Кесик переведена на переменный ток; планируется расширение пропускной способности Бакинского порта до 25 млн тонн в год; ведется строительство железной дороги Горадиз–Агбенд и других крупных инфраструктурных объектов. Роль Азербайджана в Ассоциации ЕТМ, включая председательские функции, усиливает его значение как важнейшего логистического центра региона, расширяет транзитные коридоры и способствует росту грузовых перевозок. Благодаря участию и лидерству в новых региональных механизмах, таких как ЕТМ, страна укрепляет свое геоэкономическое положение и развивает устойчивые международные транспортные связи. Только за 10 месяцев текущего года АЖД приняли 317 блок-поездов по Среднему коридору, включая 119 транзитных – что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Полноценный запуск ЕТМ усилит роль Азербайджана как регионального транспортного хаба. Развитие южного крыла Среднего коридора позволит стране стать главным мостом между Центральной Азией и Европой, увеличить транзитный поток и обеспечить максимальную загрузку ключевой инфраструктуры – Бакинского порта и БТК. Связка ЕТМ с будущим Зангезурским коридором формирует единую, взаимодополняющую систему маршрутов, которая охватывает весь Южный Кавказ.

Реализация Зангезурского коридора открывает дополнительные транспортные направления, усиливающие сопряженность со Средним коридором и повышающие транзитную непрерывность между Центральной Азией, Кавказом и Турцией. Новая реальность также укрепит транспортную дипломатию страны и приведет к росту конкуренции между существующими коридорами, что в свою очередь будет стимулировать пересмотр тарифов, повышение качества услуг и сокращение сроков транзита. На бакинском заседании были обсуждены меры, необходимые для начала деятельности Ассоциации: утверждены корпоративная структура, секретариат, рабочие органы и планируемые мероприятия. Было предусмотрено создание одного комитета и шести рабочих групп, разработка подробного маркетингового плана на 2026 год. Отмечалась необходимость провести анализ текущего состояния интермодальных перевозок, устранить «узкие места», внедрить цифровые решения для управления перевозками, определить ресурсы и приоритеты развития маршрута, а также укрепить партнёрские связи с заинтересованными сторонами Евразийского региона и международными организациями. ADY за два десятилетия полностью модернизировала инфраструктуру, обновила подвижной состав, внедрила цифровые технологии и стала одним из ведущих акторов в региональной транспортной системе.