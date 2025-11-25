Америка построит дома для палестинцев

США планируют построить жилые комплексы для расселения десятков тысяч палестинцев на контролируемой Израилем части сектора Газа. Об этом 25 ноября пишет газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что комплексы будут состоять из временных построек с медицинскими пунктами, школами и рабочими местами, рассчитанными на 20–25 тыс. человек каждая. Проект будет осуществляться в восточной части Газы, в то время как большинство населения остается в зоне ХАМАС, где восстановительные работы пока запрещены.

Первый комплекс планируют открыть через несколько месяцев в Рафахе. Американские чиновники считают, что проект может создать рабочие места и частично облегчить жизнь населения, однако в долгосрочной перспективе он не решает фундаментальные проблемы анклава.

17 ноября сообщалось о принятии по результатам голосования СБ ООН американского проекта резолюции в поддержку плана президента США Дональда Трампа для установления мира на территории сектора Газа. Позднее американский лидер поздравил по этому поводу весь мир. По его словам, данный проект войдет в историю ООН.