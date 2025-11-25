USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

Америка построит дома для палестинцев

18:12 661

США планируют построить жилые комплексы для расселения десятков тысяч палестинцев на контролируемой Израилем части сектора Газа. Об этом 25 ноября пишет газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что комплексы будут состоять из временных построек с медицинскими пунктами, школами и рабочими местами, рассчитанными на 20–25 тыс. человек каждая. Проект будет осуществляться в восточной части Газы, в то время как большинство населения остается в зоне ХАМАС, где восстановительные работы пока запрещены.

Первый комплекс планируют открыть через несколько месяцев в Рафахе. Американские чиновники считают, что проект может создать рабочие места и частично облегчить жизнь населения, однако в долгосрочной перспективе он не решает фундаментальные проблемы анклава.

17 ноября сообщалось о принятии по результатам голосования СБ ООН американского проекта резолюции в поддержку плана президента США Дональда Трампа для установления мира на территории сектора Газа. Позднее американский лидер поздравил по этому поводу весь мир. По его словам, данный проект войдет в историю ООН.

Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
20:03 11954
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно обновлено 19:26
19:26 5378
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19 1161
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку наша аналитика
18:06 1470
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран наш комментарий
16:56 2867
Юношеская лига УЕФА: матч «Наполи» - «Карабах» все-таки доиграли
Юношеская лига УЕФА: матч «Наполи» - «Карабах» все-таки доиграли ФОТО
19:58 1672
«Наполи» потерял еще одного футболиста
«Наполи» потерял еще одного футболиста За несколько часов до матча с «Карабахом»
18:54 1330
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
17:22 1705
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты наш комментарий
15:13 2287
Переговоры Хакана Фидана и Халафа Халафова
Переговоры Хакана Фидана и Халафа Халафова ОБНОВЛЕНО 18:49
18:49 958
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 6672

ЭТО ВАЖНО

Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
20:03 11954
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно обновлено 19:26
19:26 5378
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19 1161
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку наша аналитика
18:06 1470
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран наш комментарий
16:56 2867
Юношеская лига УЕФА: матч «Наполи» - «Карабах» все-таки доиграли
Юношеская лига УЕФА: матч «Наполи» - «Карабах» все-таки доиграли ФОТО
19:58 1672
«Наполи» потерял еще одного футболиста
«Наполи» потерял еще одного футболиста За несколько часов до матча с «Карабахом»
18:54 1330
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
17:22 1705
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты наш комментарий
15:13 2287
Переговоры Хакана Фидана и Халафа Халафова
Переговоры Хакана Фидана и Халафа Халафова ОБНОВЛЕНО 18:49
18:49 958
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 6672
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться