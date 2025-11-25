Задержан последний из ограбивших Лувр

«Он был задержан во вторник утром в парижском регионе следователями отдела по борьбе с бандитизмом Департамента уголовных расследований», — говорится в статье.

19 октября четыре человека за семь минут вынесли из Лувра исторические драгоценности из коллекции французской короны стоимостью около €88 млн.

Используя автовышку, установленную на грузовике, двое из них проникли в галерею «Аполлон» и, используя угловые шлифовальные машины, совершили кражу. Бывший начальник парижской полиции, министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что действовали «очень опытные» воры.

Один из пропавших предметов, поврежденную корону императрицы Евгении, супруги Наполеона III, впоследствии нашли неподалеку от музея. Остальные украденные драгоценности до сих пор не обнаружены.

1 ноября израильская охранная компания CGI Group сообщила, что налетчики связались с ней и предложили договориться о продаже украденного через даркнет. Напомним, троих подозреваемых задержали и впоследствии отпустили.