Вечные соперники

США и Китай всегда будут соперниками, что является естественным порядком вещей для Соединенных Штатов. Об этом 25 ноября сообщил глава минфина США Скотт Бессент.

«И знайте: мы всегда будем соперниками. Мы всегда будем соперниками, и это естественно», — заявил он в эфире телеканала CNBC.

По словам Бессента, прочные отношения и лидерство американского президента Дональда Трампа позволили сгладить ситуацию между государствами. При этом глава минфина уточнил, что позиция Вашингтона по Тайваню остается неизменной.