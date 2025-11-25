Постпред США живет «в реальном мире»

Россия имеет более сильную позицию на поле боя в рамках украинского конфликта. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в разговоре с Fox Business.

По словам постпреда, российская армия «добивается тактических успехов» каждую неделю, в то время как переговоры по урегулированию украинского кризиса ведутся «исходя из реального положения дел».

«Мы можем жить в вымышленном мире, но нам приходится жить в реальном мире», — отметил Уитакер.

По его словам, после окончания войны США хотят продолжить продавать оружие в Европу.

Ранее Уитакер призвал страны Европы занять более агрессивную позицию в отношении России. Он заявил, что европейским союзникам США следует приступить к реализации планов по использованию замороженных российских активов для покрытия военных расходов Украины.