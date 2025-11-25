«Наполи» потерял еще одного футболиста

В сегодняшнем матче 5-го тура Лиги чемпионов с чемпионом Азербайджана « Карабах ом» «Наполи» из-за травм не досчитается нескольких футболистов.

Последней потерей стал испанский защитник Мигель Гутьеррес. На тренировке за несколько часов до игры он получил травму лодыжки и пропустит матч с «Карабахом». Его, скорее всего, заменит уругваец Матиас Оливера.

Также в списке травмированных Леонардо Спинаццола, Ромелу Лукаку, Андре-Франк Ангисса, Кевин де Брюйне, Алекс Мерет и Билл Гилмор.

Матч «Наполи» - «Карабах» начнется в полночь по бакинскому времени.