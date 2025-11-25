USD 1.7000
EUR 1.9576
RUB 2.1644
Подписаться на уведомления
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...
Новость дня
Взрыв в бизнес-центре в Баку: «Азеригаз» заявляет...

«Наполи» потерял еще одного футболиста

За несколько часов до матча с «Карабахом»
Отдел спорта
18:54 1334

В сегодняшнем матче 5-го тура Лиги чемпионов с чемпионом Азербайджана «Карабахом» «Наполи» из-за травм не досчитается нескольких футболистов.

Последней потерей стал испанский защитник Мигель Гутьеррес. На тренировке за несколько часов до игры он получил травму лодыжки и пропустит матч с «Карабахом». Его, скорее всего, заменит уругваец Матиас Оливера.

Также в списке травмированных Леонардо Спинаццола, Ромелу Лукаку, Андре-Франк Ангисса, Кевин де Брюйне, Алекс Мерет и Билл Гилмор.

Матч «Наполи» - «Карабах» начнется в полночь по бакинскому времени.

Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
20:03 11964
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно обновлено 19:26
19:26 5382
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19 1166
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку наша аналитика
18:06 1472
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран наш комментарий
16:56 2870
Юношеская лига УЕФА: матч «Наполи» - «Карабах» все-таки доиграли
Юношеская лига УЕФА: матч «Наполи» - «Карабах» все-таки доиграли ФОТО
19:58 1682
«Наполи» потерял еще одного футболиста
«Наполи» потерял еще одного футболиста За несколько часов до матча с «Карабахом»
18:54 1335
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
17:22 1708
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты наш комментарий
15:13 2287
Переговоры Хакана Фидана и Халафа Халафова
Переговоры Хакана Фидана и Халафа Халафова ОБНОВЛЕНО 18:49
18:49 960
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 6674

ЭТО ВАЖНО

Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты
Удар по авиазаводу в Таганроге: уничтожены экспериментальные самолеты видео; обновлено 20:03
20:03 11964
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно
Переговоры Америки с Россией и Украиной в Абу-Даби: что известно обновлено 19:26
19:26 5382
Еще один пожар в Баку
Еще один пожар в Баку
19:19 1166
Все грузопотоки в Евразии через Баку
Все грузопотоки в Евразии через Баку наша аналитика
18:06 1472
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран
Ему остается одно – идти на поклон в Тегеран наш комментарий
16:56 2870
Юношеская лига УЕФА: матч «Наполи» - «Карабах» все-таки доиграли
Юношеская лига УЕФА: матч «Наполи» - «Карабах» все-таки доиграли ФОТО
19:58 1682
«Наполи» потерял еще одного футболиста
«Наполи» потерял еще одного футболиста За несколько часов до матча с «Карабахом»
18:54 1335
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию
Азербайджан, Пакистан и Индонезия: оглядываясь на противника и дипломатию наш комментарий
17:22 1708
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты
Права человека и бизнес, как мухи и котлеты наш комментарий
15:13 2287
Переговоры Хакана Фидана и Халафа Халафова
Переговоры Хакана Фидана и Халафа Халафова ОБНОВЛЕНО 18:49
18:49 960
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении
Крупнейшая в истории оборонная сделка Армении новая геополитика
13:02 6674
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться